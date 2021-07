Certaines parties de l’Europe occidentale et dont l’Allemagne ont été confrontées à des inondations meurtrières la semaine dernière et au milieu des efforts de sauvetage, plusieurs images de personnes essayant de se mettre en sécurité ou de maisons et de véhicules submergés sous l’eau sont apparues sur les réseaux sociaux. Mais au milieu de tout cela, une image particulière a également fait le tour d’Internet. L’image montre une BMW à moitié immergée dans l’eau et bien que cela puisse être une photo assez pertinente en cas de déluge aussi grave, ce qui était inhabituel, c’était un autocollant sur le pare-brise arrière de la voiture. C’était écrit « F ** K YOU GRETA ».

Greta ici est présumée être une adolescente suédoise militante pour le climat Greta Thunberg et l’image virale suggère qu’elle a peut-être été mise en place par quelqu’un ayant des sentiments assez forts sur l’activisme anti-climat.

Mais malgré l’image devenue virale folle, c’est FAUX. Un reportage de CNN indique que la photo originale a bien été prise en Allemagne par le photographe David Young et publiée par le tabloïd allemand Bild, mais le véhicule n’avait PAS d’autocollant de pare-brise et, définitivement, il n’y avait rien de blasphème.

Des publications telles que celle ci-dessous sont devenues virales sur de nombreuses plateformes de médias sociaux.

Les rapports indiquent que de tels autocollants explicites anti-Greta Thunberg existent et sont souvent arborés derrière des véhicules en Europe également.

Les utilisateurs des médias sociaux sur Twitter ont également confirmé que l’image est fausse et que l’autocollant a été superposé numériquement sur la voiture.

Sur Twitter, la fausse image lorsqu’elle est partagée maintenant reçoit également une balise « média manipulé » juste en dessous.

L’Europe a été confrontée à des conditions météorologiques extrêmes au cours des deux derniers mois. Après des températures record enregistrées par le mercure il y a quelques semaines, les pays européens sont maintenant aux prises avec des inondations qui ont fait des dizaines de morts. de fortes précipitations au cours des derniers jours qui ont fait déborder les rivières de leurs rives et ont vu les systèmes d’égouts lutter pour faire face aux précipitations excessives. L’Allemagne a enregistré la majorité des décès, avec un bilan de plus de 150, tandis que la Belgique a recensé près de 30 morts et de nombreux disparus.

Le bilan des inondations en Allemagne a atteint 169 morts mardi, ont annoncé des responsables locaux, portant le nombre total de morts en Europe à au moins 200.

