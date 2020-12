Une photo de deux pingouins a remporté les Ocean Photograph Awards décernés par le magazine Oceanographic. La photographie réconfortante montre deux pingouins s’embrassant debout sur le rocher et regardant les lumières de Melbourne. En s’informant, le photographe de cette photo primée, Tobias Baumgaertner, a appris que les deux pingouins avaient récemment perdu leur partenaire et étaient souvent vus réconforter l’autre.

Tobias a remporté le Community Choice Award pour cette photographie, comme le rapporte BBC.

Le photographe vient d’Allemagne et il avait cliqué sur cette photo à Melbourne, à St Kilda, en Australie. St Kilda, une banlieue balnéaire, est connue pour ses pingouins de petite taille, qui mesurent 33 cm de hauteur.

La région compte environ 1400 de ces manchots de petite taille qui sont scientifiquement appelés Eudyptula mineur. La zone est gérée par une organisation à but non lucratif appelée Earthcare St Kilda. Depuis 1986, ces manchots font l’objet de cette étude.

Tobias avait cliqué sur cette image il y a presque un an et demi. Il a de nouveau partagé cette photo sur son pseudo Instagram, exhortant les gens à voter pour sa photo pour le Community Choice Award lorsqu’il a été sélectionné pour cela.

Lorsqu’il a publié la photo en mars 2020, Tobias a partagé qu’on lui avait dit que le pingouin blanc sur la photo était une femme veuve âgée qui avait récemment perdu son partenaire. Le plus jeune pingouin mâle qui a été vu la réconforter avait également récemment perdu son partenaire.

Le photographe allemand a informé qu’il y était resté trois nuits avant de pouvoir capturer cette photo. Les pingouins bougeaient constamment et il n’avait pas non plus le droit d’utiliser des lumières, mais Tobias a déclaré: « J’ai eu de la chance pendant un beau moment. »

La photo réconfortante a reçu plusieurs commentaires positifs lorsque Tobias a demandé aux gens de voter pour la photo. Une personne a déclaré: «Cette image et l’histoire derrière m’ont fait ressentir la paix et le soulagement pendant la pandémie. Bonne chance! » Un autre commentateur l’a appelé « La photo la plus douce de tous les temps », tandis qu’une personne a déclaré: « C’est ma photo préférée de tous les temps. »

Le photographe clique principalement sur les photos de la faune. Il a également travaillé avec les communautés autochtones d’Australie. Tobias a étudié les sciences de la mer lorsqu’il était en cours de fin d’études.

L’Ocean Community Choice Award que Tobias a reçu est décerné à la soumission publiquement populaire. Il y a six photographies qui sont présélectionnées pour le prix et elles sont sélectionnées parmi les soumissions dans les cinq autres catégories.