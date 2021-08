La photo UNSEEN de Shehnaaz Gill de ses années d’école devient virale sur les réseaux sociaux, les fans disent qu’elle est «née belle»

Depuis son passage dans » Bigg Boss 13 « , Shehnaaz Gill a attiré un grand nombre de fans et ils aiment s’appeler Shehnaazians. Shehnaaz est connue comme la fille vive, franche et pleine de mensonges depuis qu’elle a passé du temps sur » Bigg Boss « . Sa nature pétillante et sa comédie romantique avec Sidharth Shukla ont été appréciées par le public.

Récemment, un compte de paparazzi a partagé une photo de retour de Shehnaaz et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur la photo, Shehnaaz peut être vue vêtue de son uniforme scolaire. L’actrice danse avec son amie avec un grand sourire sur le visage. Même dans son enfance, Shehnaaz était aussi belle et vivante qu’elle l’est maintenant.

Découvrez la photo virale ici :

Réagissant à la photo, les fans complimentent Shehnaaz et la comblent de louanges. « Elle a du pouvoir en elle-même au moins une fois que cette photo sera republiée comme ça #shehnaazgill », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Cutieee babbyyyy. » Un troisième utilisateur a commenté: « Elle est sacrément jolie », tandis qu’un quatrième utilisateur a écrit: « Born beautiful ».

Shehnaaz fait souvent la une de ses clips, de son parcours de perte de poids et de sa relation » Bigg Boss 13 » avec son co-concurrent Sidharth Shukla. L’actrice a travaillé dur pour perdre ces kilos en trop. Sa transformation majeure a surpris les fans qui l’admirent.

Shehnaaz fait l’actualité depuis un certain temps maintenant en raison de sa récente séance photo avec l’as photographe Dabboo Ratnani qui l’a capturée dans un look jamais vu auparavant.

Lors d’un chat en direct sur Youtube en juin, Shehnaaz a parlé de ses problèmes de perte de poids. Elle a dit qu’elle a travaillé extrêmement dur pour arriver là où elle est aujourd’hui et qu’elle veut en faire plus. «Je n’ai jamais arrêté et travaillé si dur pour obtenir la renommée et l’argent que je méritais. J’ai fait beaucoup d’efforts au fil des ans, et maintenant je ne veux que le meilleur pour moi-même.