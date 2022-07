La photo UNSEEN de Priyanka Chopra avec sa fille Malti Marie Jonas de son anniversaire est INCONTOURNABLE

Célébration de l’anniversaire de Priyanka Chopra était une affaire de famille. Nick Jonas, Maman Jonas, Papa Jonas, Madhu Chopra et Malte Marie Chopra Jonas aux côtés de leurs amis et d’autres membres de leur famille, ils se sont envolés pour Cabo San Lucas, une station balnéaire mexicaine. Nick Jonas avait partagé quelques photos sur L’anniversaire de Priyanka Chopra le 18 juillet. Et maintenant, plus de photos ont fait surface à partir de Anniversaire de PeeCee et il comprend leur mignonne petite fille Malti Marie Chopra Jonas.

La fille de Priyanka Chopra, Maltie Marie, fait une apparition

Une photo est devenue virale sur Instagram, qui a été partagée par l’amie de Priyanka Chopra, Tamanna Dutt. La première photo est un selfie de Priyanka avec Tamanna. La deuxième photo provient des célébrations d’anniversaire et la magnifique actrice est vue tenant son petit tout en posant pour une photo. Bien sûr, le visage de Malti Marie Chopra Jonas a été caché. Mais nous avons toujours un aperçu du munchkin. On la voit dans une robe couleur saumon. Ses jolies joues potelées sont également visibles. D’autre part, Priyanka Chopra est vue dans une robe rouge sans bretelles. La troisième photo est celle de Tamanna, son enfant et PeeCee en voyage. Regardez l’image ici :

Nick Jonas danse avec Madhu Chopra

Une autre vidéo devient virale dans laquelle les saas et le damaad, c’est-à-dire Madhu Chopra et Nick Jonas, sont vus danser sur la musique mexicaine. Le groupe de chant divertit les invités de la villa avec une vue panoramique. Dans la vidéo, nous repérons également les parents de Nick – Denise Miller Jonas, Paul Kevin Jonas Sr, Natasha Poonawalla et d’autres amis de Priyanka et Nick. Les fans adorent la réunion de famille qui se déroule le jour spécial de Priyanka. Regardez la vidéo ici:

L’anniversaire de Priyanka Chopra ; Le souhait spécial de Nick Jonas

Nick Jonas semble avoir emmené Priyanka Chopra et toute sa famille avec ses amis à Cabo San Lucas au Mexique. Quand Nick a laissé tomber les photos il y a quelques jours, elles étaient tellement aimées. Nick et Priyanka ont été vus en train de s’embrasser. Il y a une autre photo d’eux regardant les feux d’artifice sous le ciel étoilé. “Joyeux anniversaire à mon (émoticône cœur rouge) le joyau de juillet. Tellement honoré d’être sur cette course folle appelée la vie avec toi. Je t’aime. @priyankachopra”, a-t-il écrit.