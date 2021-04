La photo trempée de sueur d’un médecin indien montre ce que les travailleurs de première ligne endurent en cas de pandémie

Le tsunami pandémique qui a englouti le pays avec sa forme plus agressive de coronavirus a certainement dévasté des millions de familles alors que le secteur de la santé est confronté à l’un de ses plus grands défis. Plusieurs médecins et travailleurs de la santé ont exhorté les gens à suivre certaines des règles de base comme le port d’un double masque facial, la désinfection des environs et le maintien à la maison. Et un tweet récent qui présente l’une des images déchirantes de la façon dont les médecins s’attaquent à la pandémie a été partagé par le Dr Sohil mercredi.

Le médecin a partagé deux images qui le montraient d’abord dans un kit EPI et une autre où il se trouvait sans équipement de protection trempé de sueur. Avec cette image captivante, le Dr Sohil a exprimé sa fierté de servir la nation en ces temps extrêmement difficiles. Dans le tweet suivant, il a également transmis un message au nom de tous les médecins et agents de santé. Le message disait que tous les travailleurs médicaux travaillent vraiment dur et restent loin de leur propre famille.

En travaillant pendant la pandémie, les médecins risquent leur propre vie car ils sont parfois à un pied des patients positifs à Covid, et parfois à un pouce des vieux patients gravement malades. Par conséquent, avec tant de vies en jeu, le médecin a demandé aux gens de se faire vacciner car c’est la seule solution.

Parler au nom de tous les médecins et agents de santé .. nous travaillons vraiment dur loin de notre famille .. parfois à un pied d’un patient séropositif, parfois à un pouce de personnes gravement malades… je demande s’il vous plaît aller pour la vaccination .. c’est seulement solution ! Être prudent. 🙏🙏— Dr_sohil (@DrSohil) 28 avril 2021

Partageant une autre information dans le tweet suivant, le médecin a mentionné que si la lecture de l’oxymètre est supérieure à 90, la personne est en sécurité et si elle tombe en dessous de 90, la personne nécessite des soins médicaux immédiats.

बड़ी आसान सी बात हैयाद करलो जुबानी, 90 से निचे है खतरा 90 के ऊपर है जिंदगानी | De nos jours, c’est votre principal gardien. Le garder avec vous. pic.twitter.com/1IWh2AEeYt – Dr_sohil (@DrSohil) 29 avril 2021

Le tweet du Dr Sohil a trouvé un écho auprès de milliers d’internautes, recueillant plus de 81,6k likes et 10,5k retweets. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont exprimé leur gratitude au médecin. Un utilisateur a commenté le tweet et a déclaré qu’à l’heure actuelle, les médecins comme lui sont un vrai Dieu pour le peuple.

Vous êtes le vrai dieu de notre peuple. Merci beaucoup monsieur. – (@RamakantBavre) 29 avril 2021

Un autre utilisateur a écrit comment les médecins ne devraient pas oublier leur propre santé et s’hydrater de temps en temps. Pendant qu’un disciple priait pour la santé des médecins et les bénédictions de Dieu.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici