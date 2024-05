De la fumée s’élève de l’horizon de Gaza, tandis que des corps calcinés et blessés gisent éparpillés autour d’un camp détruit dans une « zone de sécurité ». Les opérations militaires israéliennes à Rafah cette semaine ont tué 45 civils et blessé des centaines de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. En réponse, la communauté internationale, indignée, condamne les attaques israéliennes à Rafah et appelle au cessez-le-feu.

Le tollé a été porté sur les réseaux sociaux à travers la campagne « Tous les regards sur Rafah », partagée par plus de 46 millions d’utilisateurs, dont des célébrités, des militants et des hommes politiques, et a attiré l’attention à grande échelle sur la crise à Gaza.

Pourtant, l’image de campagne générée par l’IA, dénuée de toute violence ou destruction, a suscité des critiques quant à l’activisme performatif et à l’effacement de la réalité brutale de la crise à Gaza.

Les experts affirment que l’image aurait pu être générée par l’IA pour contourner les politiques de modération du contenu de Meta et garantir qu’elle ne soit pas supprimée pour représentation de violence ou de destruction.

Cependant, l’image virale a suscité des critiques car beaucoup remettent en question l’éthique de l’utilisation d’une image générée par l’IA qui ne montre aucune des brutalités commises à Rafah, en particulier lorsque de grandes quantités d’images de morts et de destructions sont partagées quotidiennement par les civils, les organisations humanitaires. travailleurs et journalistes sur le terrain à Gaza.

Ceux qui critiquent cette tendance ont accusé la « désinfection » du conflit de le rendre accessible aux médias sociaux et risquent d’effacer la vérité sur la gravité de la crise dans laquelle se trouvent actuellement les Palestiniens. » L’image ne rend pas bien compte des atrocités commises contre les personnes déplacées de Gaza, ont-ils soutenu.

« Les Palestiniens n’ont pas vécu et documenté le génocide juste pour que nous puissions l’utiliser. [an] Image IA pour sensibiliser », a déclaré un utilisateur de X.

« Les Palestiniens n'ont pas vécu et documenté le génocide juste pour que nous puissions l'utiliser. [an] Image IA pour sensibiliser », a déclaré un utilisateur de X.



L’image de la campagne « Tous les regards sur Rafah », générée par l’IA, présente des camps de tentes anormalement symétriques et immaculés, sans humains en vue.

Une autre préoccupation est que la campagne s’oriente vers un activisme performatif, établissant des parallèles avec la tendance des médias sociaux du « carré noir » Black Lives Matter en 2020. Beaucoup partagent l’image de « Tous les yeux sur Rafah » sans rien faire d’autre pour montrer leur solidarité avec les Palestiniens. Accusés principalement de célébrités, les critiques affirment que partager l’image après des mois de silence sur la question pourrait être un moyen d’éviter des réactions négatives pour ne pas avoir soutenu la cause plus tôt.

Un autre utilisateur de X a affirmé que les célébrités participent à cette tendance parce qu’elle est « esthétiquement agréable », « vague et éloignée de la réalité ».

Un autre utilisateur de X a affirmé que les célébrités participent à cette tendance parce qu'elle est « esthétiquement agréable », « vague et éloignée de la réalité ».

Un utilisateur a qualifié cette tendance de « slacktivisme » et a plutôt exhorté les gens à faire des dons et à participer aux boycotts.

Un utilisateur a qualifié cette tendance de « slacktivisme » et a plutôt exhorté les gens à faire des dons et à participer aux boycotts.

Pour lutter contre ce « slacktivisme », les gens ont commencé à partager des moyens concrets de soutenir les Gazaouis – en signant des pétitions, en se joignant à des manifestations, etc.

Pour lutter contre ce « slacktivisme », les gens ont commencé à partager des moyens concrets de soutenir les Gazaouis – en signant des pétitions, en se joignant à des manifestations, etc.

Des scènes viscérales de mort et de destruction sont la réalité des Palestiniens depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas il y a huit mois, et il semble peu probable qu’il se termine de sitôt. Israël a annoncé aujourd’hui qu’il s’attend à ce que le conflit se poursuive pendant encore 7 mois, jusqu’à la fin de 2024. Au milieu des manifestations mondiales, des campements étudiants et des boycotts, les médias sociaux sont devenus un autre moyen d’exprimer leur dissidence.