Khloe Kardashian a montré qu’elle pouvait toujours jouer avec Tristan Thompson alors qu’elle posait dans une robe transparente, ce qui a fait monter la température avec la star de la NBA.

La star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 36 ans, a montré qu’elle était de retour avec son ex-petit ami et la joueuse des Boston Celtics, âgée de 29 ans, a rapidement flirté avec la star de télé-réalité sur Instagram.

Khloe a posté une photo d’elle posant dans une robe bleue transparente tout en portant un bikini, lors de vacances avec des membres de sa famille à Turks and Caicos.

Tristan a partagé ses réflexions sur sa photo en commentant avec trois émojis aux yeux de cœur, trois coeurs rouges et deux émojis de feu.

Khloe, pour sa part, a répondu avec une série de visages souriants.







Le basketteur a également partagé l’amour avec Khloe avec un accueil surprise de ses vacances.

Samedi, elle a révélé que son retour à Calabasas l’avait vue entrer dans une pièce remplie de ballons roses et de plusieurs bouquets de fleurs.

Une bannière « Welcome Home » a été répandue à travers la salle, pour compléter l’incroyable retour à la maison.

Khloe a remercié en sous-titrant le message: « Merci TT. »

Le flirt vient après qu’un clip teaser de la dernière saison de KUWTK ait montré à Khloe en train de dire à Tristan: « J’ai juste l’impression qu’il est maintenant temps d’avoir un autre enfant. »







Le couple a une fille de deux ans, True, mais ils se sont séparés un an plus tard après que Tristan ait été impliqué dans un corps à corps controversé avec Jordyn Woods lors d’une fête à la maison.

Jordyn était la meilleure amie de Kylie Jenner à l’époque et le « baiser » l’a amenée à être larguée par les KarJenners et c’était le dernier clou du cercueil dans la relation de Tristan avec Khloe.

Il a depuis déménagé dans le Massachusetts après avoir signé pour les Boston Celtics pour 19 millions de dollars et maintenant Khloe et True vont partager leur temps entre la côte est et la côte ouest, afin qu’ils puissent passer du temps avec Tristan.

Après avoir passé le verrouillage du coronavirus ensemble l’année dernière, Tristan «travaillerait plus que jamais pour faire fonctionner la relation».

