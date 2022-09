La photo montre un coup de foudre sur un avion easyJet forçant un atterrissage d’urgence

Une image de TERRYFING a révélé les conséquences d’un coup de foudre “impossible” qui a forcé un avion easyJet à un atterrissage d’urgence.

L’image montre les dégâts infligés par un éclair de tonnerre qui a frappé l’aile de l’avion alors qu’il passait au-dessus de l’Italie dimanche.

Un éclair a endommagé l’aile d’un aircfat easyjet Crédit : @MMmarco0/CEN

Il a forcé le vol EJU2889 de Milan à Naples à atterrir brusquement dans la ville orientale de Bari.

Selon des informations, le pilote de l’Airbus A320 d’EasyJet a été invité par le contrôle du trafic aérien à mettre tous les voyageurs en sécurité et à atterrir sur la côte adriatique après la détection des dommages.

Le vol aurait eu quatre-vingt-dix passagers à bord qui étaient tous sains et saufs après l’effroyable incident.

De fortes pluies affectant la région de Campanie dans le sud de l’Italie auraient empêché les équipages d’atteindre l’aéroport international de Naples.

Il a quitté l’avion pour effectuer l’atterrissage à l’aéroport de Bari Karol Wojtyla, après quoi les équipages de cabine et le personnel médical ont aidé les passagers à bord à descendre de l’avion.

Selon les médias locaux, les passagers ont ensuite été emmenés plus tard à Naples par transport terrestre.

Ils ont ajouté que c’était la première fois en plus de 15 ans qu’un coup de foudre sur un avion pendant un vol.

Un porte-parole d’Easyjet a déclaré: “Nous pouvons confirmer que le vol EJU2889 de Milan à Naples s’est détourné vers Bari, suite à un coup de foudre en approche de Naples, uniquement par précaution et conformément à nos procédures.

“L’avion est équipé pour résister en toute sécurité à la foudre et à aucun moment la sécurité du vol n’a été compromise.

“L’avion a atterri régulièrement et les passagers ont poursuivi leur voyage vers Naples en autocar.

“EasyJet tient à s’excuser auprès des passagers pour la gêne occasionnée.

“La sécurité de ses passagers et de son équipage est la priorité absolue de la compagnie aérienne.”

Malgré l’atterrissage, l’image de l’avion endommagé a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une grande inquiétude chez les voyageurs fréquents.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Rappelez-vous que l’avion est une cage de Faraday, donc la foudre le traverse généralement avec peu de dégâts et presque jamais catastrophique.”

Alors qu’un autre a demandé pourquoi l’avion avait atterri à environ 160 miles de sa destination prévue en disant: “Milan-Naples et atterrissage d’urgence à Bari?”

Alors que le troisième utilisateur s’est exclamé “Quel coup !”

Selon les experts, lorsque la foudre frappe un avion, elle frappe généralement le nez ou les ailes.

La charge traverse ensuite le corps de l’avion avant de repartir par la queue.

Cela n’endommage généralement pas l’avion, ce qui signifie que les atterrissages d’urgence sont rares.

En 2019, des passagers effrayés ont révélé à quel point ils avaient craint pour leur vie lorsque l’aile de leur avion a également été frappée par la foudre en plein vol.

Et un an plus tard, des images de vidéosurveillance ont capturé le moment effrayant où un avion a été frappé par un éclair lors d’un orage près de l’aéroport de Birmingham.