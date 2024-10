La photo montre le représentant américain Mike Lawler portant un visage noir lors d’une fête d’Halloween à l’université en 2006.

ALBANY, New York — Le représentant américain Mike Lawler a déclaré qu’il était désolé jeudi après que le New York Times ait obtenu des photos de lui portant un visage noir il y a environ deux décennies lors d’une soirée costumée d’Halloween à l’université où il s’habillait en Michael Jackson.

Les images sont apparues alors que Lawler, un républicain pour son premier mandat, est engagé dans une lutte compétitive pour sa réélection pour son siège au Congrès dans la vallée de l’Hudson à New York.

Dans une déclaration fournie à l’Associated Press, Lawler s’est décrit comme un superfan de longue date de Jackson qui tentait de rendre hommage à la pop star.

« Lorsque j’essayais d’imiter les mouvements de danse légendaires de Michael lors d’une fête d’Halloween à l’université il y a dix-huit ans, l’horrible pratique du visage noir était la chose la plus éloignée de mon esprit. Soyons clairs, ce n’est pas ça », a-t-il déclaré, ajoutant que le costume était destiné à être « un véritable hommage à l’une de mes idoles d’enfance ».

« Je suis étudiant en histoire et pour tous ceux qui sont offensés par la photo, je suis désolé », a déclaré Lawler. « Tout ce que vous pouvez faire, c’est vivre et apprendre, et j’apprécie la grâce de chacun tout au long du chemin. »

Les temps a rapporté que la photo a été prise en 2006, alors que Lawler avait 20 ans. Dans une image publiée par le journal, on peut voir Lawler portant une veste rouge et posant avec un bras tendu dans l’un des mouvements de danse emblématiques de Jackson. Il a utilisé de la poudre bronzante pour assombrir son visage.

Le membre du Congrès est un fervent fidèle de Jackson.

L’année dernière, La bête quotidienne a rendu compte de l’obsession de Lawler pour Jackson. Une biographie de l’icône pop, « Michael Jackson: The Magic, The Madness, The Whole Story », raconte comment Lawler, à 18 ans, s’est envolé de New York pour la Californie pour assister au procès pénal de Jackson après que le musicien ait été accusé d’avoir agressé un enfant. . Dans le récit du biographe, Lawler était « tellement dégoûté » par certains témoignages « qu’il ne pouvait s’empêcher de marmonner quelque chose de désobligeant dans sa barbe » et a été expulsé de la salle d’audience.

Dans sa déclaration jeudi, Lawler a déclaré que « l’un de mes plus beaux souvenirs » était d’assister à un concert de Jackson au Madison Square Garden de New York.

Lawler est dans une course difficile contre l’ancien représentant démocrate américain Mondaire Jones, qui est noir. Lawler a remporté ses fonctions en 2022 et est depuis devenu un pilier des émissions d’information par câble.

Ménestrel à visage noir s’est imposé à New York dans les années 1830 et est devenu populaire parmi les Blancs de l’après-guerre civile, bien qu’il ait été considéré comme offensant pour les Noirs dès le début de son utilisation.

Plusieurs hommes politiques et célébrités ont été critiqués pour avoir porté du blackface.