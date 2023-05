La photo montre la réaction du père au tatouage de sa fille

Se faire tatouer est souvent considéré comme un acte de rébellion ou une déviation des normes culturelles dans de nombreux foyers indiens. Les parents Desi, en particulier, sont connus pour leurs règles et attentes strictes en ce qui concerne le comportement et l’apparence de leurs enfants. Bien que les raisons de leur désapprobation des tatouages ​​ne soient pas claires, c’est un sentiment largement partagé par de nombreuses familles desi. Alors, que se passe-t-il quand quelqu’un décide de se faire tatouer malgré la désapprobation de sa famille ? Cette femme semble avoir la réponse. La femme a partagé une photo de son nouveau tatouage avec son père, seulement pour recevoir une réaction qui n’est que trop familière à quiconque a grandi dans un foyer desi. L’incident est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes partageant leurs propres expériences de révélation de leurs tatouages ​​​​à leurs parents.

La femme a posté une capture d’écran d’une conversation avec son père sur Twitter. Dans l’échange, elle avait envoyé une photo de son tatouage avec une date de naissance à son père comme preuve de sa permanence. « Je vais te tuer », a rapidement répondu le père. « Mon père approuve clairement le tatouage », a-t-elle écrit dans le tweet.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur sympathie et leur compréhension de l’expérience de la femme. « Moi quand ma famille découvre mon tatouage », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté: « Je pense qu’il a adoré! »

Un utilisateur a également déclaré: « En tant qu’homme, ne parlez jamais de vos plans à personne. »

Auparavant, une autre histoire de tatouage similaire était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ann Venezia, une jeune de 18 ans de Phoenix, en Arizona, s’était fait tatouer un couteau sans en parler à son père car elle avait peur de sa réaction. Cependant, son père Rick a finalement découvert le tatouage et a trouvé la situation amusante. Sur une photo partagée sur les réseaux sociaux, Rick a posé pour la caméra tout en tenant un couteau à steak sur son avant-bras. Sur une autre photo, il tenait un couteau à steak et en glissait un autre dans sa chemise. « Mon père a finalement découvert mon tatouage et n’arrête pas de me donner de la merde pour ça », a écrit Ann en publiant la photo sur Twitter.

N’est-ce pas hilarant ?