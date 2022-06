La photo monokini de Sushmita Sen des vacances aux Maldives laisse les internautes émerveillés

Sushmita Sen n’est pas seulement une actrice talentueuse, mais elle est une charmeuse absolue et persistante. Qu’il s’agisse d’apparence ou de talent, Sen peut donner à la génération d’actrices d’aujourd’hui une forte concurrence. Après avoir impressionné les masses avec sa série de retour Aryaa, Sushmita se fixe maintenant des objectifs de voyage et nous donne de fortes vibrations de vacances. L’actrice chille actuellement dans le blues des Maldives, et elle a partagé quelques instants de ses vacances avec ses admirateurs.

Sushmita a posté une vidéo d’elle, où elle profite de l’emplacement pittoresque de sa piscine. Elle a traduit son expérience en mots et l’a sous-titrée : « Je veux que VOUS sachiez… que vous êtes l’amour de ma vie. #happyvibes #peace #stillness #lookingforward #yourstruly. Je vous aime les gars !! #duggadugga. »

Voici la vidéo







Avant cela, elle a posté une vue macro de sa suite, où l’actrice Biwi No 1 profite d’un moment de détente au bout de sa piscine. Sen était magnifique dans un monokini, et cela a stupéfié ses followers. Sen a posté la photo avec une légende qui dit : « Bliss #yourstruly #maldives #eaglesview. Je vous aime les gars !!! #duggadugga »

Voici le poste





Sen a traité ses fans avec de tels moments de vacances, et ils adorent la beauté intemporelle de leur actrice préférée. Un utilisateur a écrit : « Sushmita nous laisse toujours émerveillés !! Tellement magnifique bébé ! » Un autre utilisateur a écrit : « Tu sais quoi, tu es tellement sexy et belle. Et je sais aussi que tu ne peux pas voir mon commentaire mais peut-être que si tu vois mon commentaire, réponds à mon commentaire bcz tu ne peux pas t’attendre à quel point je suis fan , je suis ton plus grand fan. » Un internaute l’a appelée « Water baby ». Un autre internaute a ajouté : « Belle comme hier… je peux dire tous les jours. » L’un des internautes a écrit : « C’est mon univers de miss. » Sur le plan du travail, Sushmita sera ensuite vue dans la troisième saison d’Aryaa qui devrait sortir en 2023.