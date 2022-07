La photo la plus profonde de l’univers de la NASA est stellaire, mais que montre-t-elle exactement ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a livré les images « les plus profondes et les plus nettes » du cosmos cette semaine. Parmi les images publiées, il y en avait une qui ressemblait à un kaléidoscope. Présentée comme l’image la plus profonde de l’univers jamais prise, elle a capturé des milliers de galaxies, d’étoiles et de traînées lumineuses qui n’attendent qu’à être décodées.

Avant de décoder cette image, nous devons comprendre le terme champ profond. Les champs profonds sont des images qui sont prises sur de longues expositions dans le but de capturer même la lumière la plus faible. Par exemple, l’image prise par la caméra proche infrarouge du télescope James Webb (NIRCam) a pris 12,5 heures.

Pour capturer une image en champ profond, l’observatoire est conçu pour jeter un coup d’œil dans l’abîme entre les étoiles visibles pour capturer des éléments lointains ou de l’espace lointain. Certaines galaxies capturées par le télescope James Webb remontent à plus de 13 milliards d’années, ce qui donne une idée de ce à quoi ressemblait l’Univers primitif. Maintenant que l’idée de champs profonds est claire, parlons de l’image partagée par le télescope James Webb, le télescope le plus puissant que les humains aient jamais envoyé dans l’espace.

Space is lovely, dark and deep. You're looking at the deepest infrared image of the universe ever taken—the first full-color image from @NASAWebb.

Go deeper on the galaxies of SMACS 0723 at https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/YS8JZI3KqM

— NASA (@NASA) July 12, 2022