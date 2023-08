La photo « la plus claire jamais vue » d’un gros chat rôdant dans la campagne britannique découverte par des cinéastes

DES CINÉASTES ont trouvé la photo « la plus claire jamais vue » d’un gros chat rôdant dans la campagne britannique.

Les chercheurs ont découvert le claquement de la puissante créature ressemblant à une panthère dans l’herbe haute sur un ancien site de mine.

Les cinéastes ont trouvé la photo « la plus claire jamais vue » d’un gros chat rôdant dans la campagne britannique 1 crédit

Les chercheurs ont découvert le claquement de la puissante créature ressemblant à une panthère dans l’herbe haute sur un ancien site de mine 1 crédit

Il a été pris par un visiteur de la réserve naturelle de Whitfield Valley à Stoke-on-Trent, qui l’a accompagné d’une note précisant l’emplacement.

Le photographe n’a ni signé ni adressé la lettre et l’a datée du 17 mars, mais n’a donné aucune année.

La photo a été retrouvée dans les archives d’un centre de zoologie par le sous-directeur qui a déclaré : « C’est clairement un gros chat du genre Panthera.

« C’est tellement clair qu’on peut même voir ses moustaches.

« Si c’est authentique, alors c’est probablement la meilleure photo d’un gros chat britannique qui existe. »

L’image est présentée comme preuve dans un documentaire sur l’existence de grands félins dans la campagne britannique.

Panthera Britannia Declassified met également en lumière des preuves ADN d’au moins un gros chat sauvage près d’un mouton tué l’année dernière à Gloucs.

Le producteur Tim Whittard a déclaré: «Cette étonnante photographie perdue et cette nouvelle découverte scientifique étonnante ne constituent qu’une fraction des preuves collectives exposées dans le film.

« Le processus de recherche a été intensif et exhaustif.

« Nous avons utilisé de la vraie science et de vrais experts et avons essayé d’être aussi objectifs et analytiques que possible. »

Il a déclaré que les grands félins sont probablement la progéniture de ceux qui ont été libérés après 1976, date à laquelle il est devenu illégal de les posséder sans permis au Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Ces grands félins majestueux étaient des symboles de statut à la mode. L’histoire est vraiment triste.

Le film est disponible sur Amazon Prime.