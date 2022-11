La photo générée par ordinateur de la petite fille d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor devient virale, les internautes l’appellent “Kareena ka bachpan”

Alia Bhatta et Ranbir Kapoor ont accueilli leur premier enfant (une petite fille) en novembre à l’hôpital HN Reliance de Mumbai. Tous les membres de la famille Kapoor ont exprimé leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Kareena Kapoor, Karisma Kapoor, Neetu Kapoor et d’autres ont souhaité Alia et Ranbir sur Instagram. Randhir Kapoor s’est souvenu de son défunt frère Rishi Kapoor et a déclaré qu’il devait être un fier grand-père aujourd’hui. Pendant ce temps, les fans d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor ont déclaré en supposant à quoi ressemblerait leur fille.

L’une des photos trafiquées est également devenue virale sur les réseaux sociaux. Bien que la photo soit fausse, elle rend toujours leurs fans heureux. Cette photo a été partagée par plusieurs pages de fans sur Instagram. L’une des pages de fans a écrit: «Est-ce à quoi ressemblera la petite princesse de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt à l’avenir? Qu’est-ce que tu penses?” tout en partageant la photo.

Regarde:















Pendant ce temps, Kareena Kapoor est ravie d’accueillir le nouveau membre de la famille ! Kareena a profité de la section des commentaires de la publication Instagram d’Alia Bhatt pour exprimer son enthousiasme. Alia a annoncé la naissance de sa petite fille dans une jolie publication Instagram et Kareena a été l’une des premières personnes à commenter là-bas.

Elle a écrit “Ufffffff ma mini Alia”, accompagnée d’une série d’émoticônes en forme de cœur. Elle a poursuivi, “j’ai hâte de la rencontrer.” Alia Bhatt a annoncé l’arrivée de sa petite fille via un post Instagram qui disait : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – Bienheureuse et PARENTS obsédés !!!! J’adore j’adore Alia et Ranbir.”Le couple Brahmastra a accueilli une petite fille vers 12h05 aujourd’hui.

Peu de temps après qu’Alia ait partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur rouge et des messages de félicitations pour les nouveaux parents.

L’acteur Sonam Kapoor a écrit : “Félicitations, chérie, j’ai hâte de voir ta princesse.” Le comédien Kapil Sharma a souhaité au couple et écrit : “Félicitations maman papa, c’est le meilleur cadeau de Dieu, vous êtes bénis avec beaucoup d’amour pour la petite princesse, bénissez votre belle famille.”

