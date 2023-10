La photo en première page du New York Times concernant l’histoire de l’explosion à Gaza ne pourrait pas être plus trompeuse – Twitchy

Une explosion près d’un hôpital à Gaza a attiré l’attention de nombreux membres des médias et de la gauche politique américaine qui ont immédiatement cru les sources palestiniennes en affirmant qu’une frappe israélienne avait touché un hôpital et tué des centaines de personnes.

Il semble maintenant que l’explosion s’est produite principalement dans un parking, et le président Biden a déclaré aujourd’hui qu’il semble que des terroristes à l’intérieur de Gaza aient lancé la roquette (ce qui va bien sûr à l’encontre de ce qu’affirment Rashida Tlaib et d’autres de gauche) :

BIDEN : « Nous pleurons la perte de vies palestiniennes innocentes… J’ai été indigné et attristé par l’énorme perte de vies humaines hier à l’hôpital de Gaza… Cela semble être le résultat d’une roquette errante tirée par un groupe terroriste à Gaza. » pic.twitter.com/Vpbw5gCUt4

Pendant ce temps, le New York Times a fait son travail concernant l’explosion de l’hôpital. Notez la photo utilisée en première page :

Ouah, @NY Times Je me demande pourquoi?

Vous pourriez supposer que la photo utilisée correspondrait au sujet de l’histoire, n’est-ce pas ? Pas si vite:

Regardez la photo en première page du New York Times. La juxtaposition de l’image d’un bâtiment détruit et du titre sur l’hôpital implique qu’il s’agit d’une image de l’hôpital. https://t.co/86fqELzUDu

Chaque fois que nous pensons avoir atteint le sommet du « journalisme », un autre média arrive et place la barre plus haut :

Il ne fait aucun doute que nombreux sont ceux qui, au Times, sont totalement perplexes quant à la raison pour laquelle la confiance dans les médias est si faible.

Irréel.

Ils font souvent ça. Vous vous souvenez du choix du New York Times de photos de Kavanaugh et de son accusateur pour le faire paraître ignoble et lui donner l’impression de dire la vérité ? pic.twitter.com/koKYAa86Ym

