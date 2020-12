La protestation des agriculteurs n’a cessé de croître depuis le premier jour où ils ont décidé pour la première fois de monter dans la capitale nationale pour s’agiter contre les lois agricoles nouvellement introduites. Alors que des milliers d’agriculteurs protestants de l’Haryana, du Pendjab, de l’Uttar Pradesh et du Rajasthan se sont rassemblés à cinq frontières différentes depuis le 26 novembre, y compris la frontière Chilla et Singhu de Delhi, les gens de tout le pays ont apporté leur soutien de plus de manières que jamais.

Le 23 décembre est célébré comme Kisan Diwas, ou Journée des agriculteurs en Inde. La journée marque également l’anniversaire de la naissance du 5e Premier ministre de l’Inde, Chaudhary Charan Singh, qui avait élaboré de nombreuses politiques favorables aux agriculteurs.

Parmi la myriade de récits inspirants sur le site des manifestations, le dernier à avoir attiré l’attention d’Internet est celui d’un Manjeet Kaur (62 ans), qui a rejoint l’agitation lundi.

Kaur a conduit une jeep avec cinq de ses compagnons de Patiala à la frontière de Singhu pour rejoindre les fermiers agités. L’image a été partagée par le compte Twitter de Kisan Ekta Morcha, qui est ensuite devenu viral.

La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux et plusieurs célébrités, dont Diljit Dosanjh et l’actrice Taapase Pannu, l’ont également partagée, exprimant leur admiration devant la résilience de la femme âgée à se joindre aux manifestations.

Lisez aussi: Fête des agriculteurs 2020: sachez pourquoi l’anniversaire de naissance de Chaudhary Charan Singh est célébré en tant que Kisan Diwas

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont également commenté la photo, saluant la détermination de Kaur et de ses amis à se joindre à l’agitation en conduisant sur une si longue distance entre Patiala et la frontière de Singhu.

Wow, c’est un pur dévouement: hommage à Manjeet Kaur – Simran Mahal Tut (@TutSimran) 21 décembre 2020

Photo du jour … Dil khush kr ditta❤ – Abdullah (@Abdullah_Ghauri) 21 décembre 2020

Sensationnel!! première fois que j’ai regardé ce type de protestation, ces mamies soutiennent aussi, si audacieuses, beaucoup d’amour ❤️❤️ nos mamies – Pooja Kumari (@ KhushiK42304189) 21 décembre 2020

Bien que les deux parties tiennent des réunions, le gouvernement a également réitéré sa position contre l’abrogation des nouvelles lois agricoles à maintes reprises.

Dans le même ordre d’idées, des centaines de manifestants ont bloqué mardi une autoroute principale menant à Delhi, dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, après avoir été prétendument empêchés par la police de se rendre dans la capitale nationale pour se joindre à l’agitation des agriculteurs. Les manifestants, appartenant à des districts comme Rampur, Pilibhit et Moradabad, s’étaient rassemblés sur la route nationale-24 à la frontière Rampur-Moradabad dans l’après-midi au milieu d’un déploiement massif de policiers.

Pendant ce temps, le Premier ministre Narendra Modi a rendu aujourd’hui hommage à l’ancien Premier ministre Chaudhary Charan Singh, louant son dévouement aux agriculteurs du pays alors qu’il adressait ses vœux pour les Kisan Divas. Une décision sur l’offre du gouvernement pour de nouvelles discussions pour résoudre l’impasse sur les lois agricoles controversées sera probablement prise plus tard dans la journée en protestant contre les syndicats d’agriculteurs qui ont exhorté les gens à sauter un repas sur «Kisan Diwas».