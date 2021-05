La photo d’une femme âgée étreignant un médecin après s’être remise de Covid-19 devient virale

La deuxième vague de coronavirus a porté un coup très dur au pays et nous avons été témoins de milliers de décès et de milliers de cas signalés quotidiennement. Au milieu de cette situation désastreuse, les médias sociaux sont souvent en mesure de fournir des exemples de moments de bien-être à chérir et à conserver face à tant de morts et de dévastations. Dans un incident similaire, une photo est devenue virale où une femme âgée, qui s’est récemment remise de Covid-19, est vue en train de serrer dans ses bras un médecin vêtu d’un kit d’EPI. La photo provient du Calcutta Medical College and Hospital de Kolkata, où la femme de 75 ans se remettait après avoir contracté Covid-19.

La photo a été partagée sur Facebook par l’utilisateur des médias sociaux Tanmoy Dey qui l’a sous-titrée en bengali en expliquant comment la femme a exprimé sa gratitude et son amour pour le médecin qui s’est battu à ses côtés dans sa bataille contre Covid-19.

«Depuis les 10 derniers jours, cette grand-mère de 75 ans qui combattait Covid-19 au Calcutta Medical College s’est rétablie et est rentrée chez elle. En partant, elle a serré dans ses bras un médecin qui avait également combattu le virus avec elle et lui a versé de l’amour et des bénédictions. Que peut être une photo plus belle que celle-ci? Des photos comme celles-ci sont une source d’inspiration contre de telles batailles », a écrit Tanmoy.

Le médecin du kit EPI a été identifié comme un Avisikta Mallick.

La photo a recueilli des milliers de likes et de nombreux commentaires qui ont remercié les médecins pour leurs efforts dans la lutte contre le virus depuis plus d’un an maintenant.

« Dieu est avec vous les médecins infirmiers et toutes les personnes connectées », a déclaré l’un d’eux. « Ce sont les vrais héros, fiers d’eux », a commenté un autre utilisateur.

« Excellent. Salut à tous les établissements de santé publics !! « , a déclaré un autre utilisateur des médias sociaux.

«C’est vraiment appréciable, les mots ne suffiront pas à montrer la gratitude aux médecins, aux infirmières, à tout le personnel du Kolkata Medical College et à tout le Sawasth Bhavan pour un si grand travail de Dieu béni Merci à tous pour tout votre soutien …… il n’aurait pas été possible sans vous tous… .. MERCI A TOUS », a écrit un autre.

