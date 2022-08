La photo d’une famille du Kerala montrant des membres souriant à un enterrement devient virale

Une photo de famille cliquée lors des funérailles d’un de leurs membres devient virale pour une raison qui fait débat sur Internet. La photo implique une famille de 40 personnes, basée au Kerala, réunie autour d’un cercueil de la matriarche de la famille, Mariyamma Varghese Panavelil. Varghese est décédée à l’âge de 95 ans et les membres de sa famille ont décidé de lui dire adieu joyeusement.

« Notre mère a vécu heureuse pendant près de 95 ans et nous savions tous à quel point nous prenions soin d’elle et l’aimions. C’était notre décision collective d’avoir la dernière photo avec elle de bonne humeur, afin de lui assurer un bon adieu », a déclaré le révérend George Oommen, le fils aîné de Varghese, dans une interview avec Deccan Herald.

La famille a cliqué sur la photo avec l’intention de dire au revoir à leur membre bien-aimé, mais ils ne savaient pas que la photo deviendrait virale sur Internet. La photo a suscité un sac mélangé de réactions. Beaucoup ont exprimé leur mécontentement face à l’émotion collective qui entourait le cercueil. Il y avait un nombre tout aussi important de personnes qui regardaient au-delà de ce qui était visible et prêtaient attention à l’intention derrière cela.

Alors que la photo a suscité des critiques, le ministre de l’Éducation du Kerala, V Sivankutty, a soutenu l’intention de la famille. S’adressant à son compte Facebook, Sivankutty a déclaré: “Qu’y a-t-il de plus heureux que de faire ses adieux avec un sourire à ceux qui ont vécu heureux?”

Partageant un message sur Facebook, le ministre, dans la légende, grossièrement traduite du malayalam, a écrit : « La vérité ultime dans la vie est la mort elle-même. Nous disons généralement adieu à une âme décédée avec des larmes. La mort s’en va, et triste. Mais c’est aussi un au revoir et un adieu. Quoi de plus heureux que de faire ses adieux avec le sourire à ceux qui ont vécu heureux ? Cette photo ne mérite pas de commentaires négatifs.

Commentant les réactions accumulées par la photo sur les réseaux sociaux, le révérend George a déclaré que la famille n’était pas affectée par les commentaires négatifs qui pleuvaient sur la photo de famille. Selon lui, les internautes ne connaissaient pas le contexte derrière la photo.

