La photo d’un renardeau au château de Leeds remporte le premier prix d’un concours européen

Une photographie d’un renard prise aux premières lueurs du jour dans le parc du château de Leeds, dans le Kent, a remporté le premier prix d’un concours international.

La photo prise par Robert Canis s’est classée première dans la catégorie Mammifères du concours European Wildlife Photographer of the Year, qui a reçu près de 18 000 candidatures provenant de plus de 30 pays.

C’était la troisième fois qu’il participait au concours organisé par la Société allemande pour la photographie de nature.

M. Canis a déclaré : « Dire que j’ai été un peu surpris et, bien sûr, ravi serait un euphémisme ! »