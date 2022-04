La photo d’un officier de l’IAS des collations de fête d’anniversaire des années 90 a Twitter nostalgique

Le message de l’officier de l’IAS Awanish Sharan sur les fêtes d’anniversaire des enfants dans les années 80 et 90 rend Twitter nostalgique. Une petite assiette composée d’un samoussa, d’un biscuit, d’un gulab jamun et de namkeen était l’aliment de base des fêtes d’anniversaire des enfants et lorsque Sharan a partagé une photo de la même chose, il s’est avéré qu’aucun de nous n’en avait vraiment fini avec ces plaisirs plus simples de la vie. De nombreux utilisateurs de Twitter ont ajouté que dans les ménages de la classe moyenne, cette assiette continue d’être une collation appréciable même maintenant. Ajoutez-y un morceau de gâteau et des éclairs, et vous ne pouvez pas battre cette collation de fête d’anniversaire même avec de la pizza, qui est sans doute l’aliment de base des fêtes modernes. Certains sont allés jusqu’à dire que les fêtes d’anniversaire n’existaient même pas dans les années 80.

Collations de fête d’anniversaire pour enfants des années 80 à 90.❤️ pic.twitter.com/jtaS1NdwLB — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 24 avril 2022

Fête d’anniversaire des années 80-99 ou de la classe moyenne ??. Hum to aaj bhi yehi dete hain sirf cake nahi hai isme….90s-80s mein to main eclairs hi baantta tha https://t.co/YLCUkw7MF5 — Sanjay (@Sanjaypro) 24 avril 2022

wo caramel nai mil rhi .. acha bday nai tha tab pic.twitter.com/Vs4nGjv1O8 —Pranshu Pandey (@pdia0) 24 avril 2022

Un utilisateur de Twitter a écrit : « les cadeaux étaient un stylo à croquis, des couleurs de crayon, une boîte à crayons », et Sharan a répondu, expliquant comment les cadeaux avaient été décidés après avoir parlé à des amis à l’avance, afin que tous les amis puissent offrir des cadeaux différents.

पहलपहलही्तोंे बबफ़्ट भीभी कजयय बथ ,तत ततत — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 24 avril 2022

Samosa et Gulab Jamun sont toujours préférés chez moi ! – Rajeshwari B (@RSB_85) 24 avril 2022

Il est toujours populaire https://t.co/4kBJbwuj2K – Jp Soni (@jpsoni5300) 25 avril 2022

nous avons juste des gaufrettes, du samosa et du chocolat et ya frooti ka ce pack https://t.co/cfqtuFbRqw — 방탄소년단 인디언 아미 (@btsindianarmi) 24 avril 2022

abhi bhi yahi haiatleast pour la classe moyenne https://t.co/pRIJoaIJiT – A (@India_gooner) 24 avril 2022

Kuch bhi. Fête d’anniversaire des années 80 ? On a le sachet de 100 pièces de caramels Kismi/Ravalgaon à distribuer à la classe, c’est tout https://t.co/WJgQQPsm7D — Le somnambule (@sotachetan) 24 avril 2022

Twitter aime se livrer à un voyage nostalgique de temps en temps. Il y a quelque temps, l’un de ces voyages concernait les sols en mosaïque des ménages de la classe moyenne. Les utilisateurs de Twitter ont raconté leur enfance, après que les utilisateurs aient partagé des clichés de sols en mosaïque de leurs anciennes maisons et se soient souvenus de l’époque et des souvenirs qui y sont associés dans cette tendance. Si vous avez eu votre enfance en Inde ou même passé un quart de votre enfance dans une maison desi, le sol en mosaïque vous frappera certainement de nostalgie. Le style de sol classique, qui est un assortiment de petits cailloux, carreaux, pierres, verre, etc., dans des motifs pour décorer une surface, était l’un des modèles de sol les plus appréciés dans les foyers indiens des premiers jours.

