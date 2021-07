La photo d’un masque accroché à un orteil par le ministre de l’Uttarakhand devient virale, Twitter l’enseigne

Le ministre d’État du gouvernement BJP de l’Uttarakhand, Swami Yatishwaranand, fait face à une critique après qu’une photo est devenue virale sur les réseaux sociaux où son masque facial a été vu accroché au pouce de son pied. Bien que l’heure et le lieu de la prise de l’image ne puissent être confirmés, deux autres ministres, Bishan Singh Chuphal et Subodh Uniyal, peuvent également être vus sur l’image.

Alors que les autres ministres ont également été vus sans leurs masques, les internautes sont particulièrement enragés contre Yatishwaranand pour avoir gardé son masque suspendu à son orteil.

La meilleure façon de porter un masque pour lutter contre la variante delta et la troisième vague de covid est présentée par le ministre du cabinet Uttarakhand et chef du BJP Yatishvaranand. #FAM4TMC pic.twitter.com/IlZ4Tb0tzt– salman (@salman81715166) 14 juillet 2021

Swami Yatiswarananda, ministre du cabinet du BJP de l’État d’Uttarakhand, a trouvé l’endroit le plus hygiénique pour accrocher son masque ️ pic.twitter.com/poqkJmVB8U– Nikhil Reddy Gudur (@NikhilReddyINC) 13 juillet 2021

Hormis le grand public sur les réseaux sociaux, les dirigeants de l’opposition n’ont pas non plus hésité à critiquer le ministre. L’Hindustan Times a cité le porte-parole de l’État du Congrès, Garima Dasauni, déclarant : « Quand des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la pandémie de Covid-19 dans le pays, quel genre de message Swami Yatishwaranand, qui est ministre du gouvernement de l’Uttarakhand, envoie-t-il au peuple en mettant son masque sur [his] le pied? »

Ce n’est pas la première fois que des politiciens ne se conforment pas aux protocoles de Covid-19. Très récemment, avec l’avènement du traditionnel Bonalu, les ministres Telangana Talasani Srinivas Yadav et Indrakaran Reddy ont été aperçus sans masque alors qu’ils offraient des prières à la déesse Jagadambika à Golconde. Les normes de distanciation sociale ont également été rejetées alors que les gens venaient en masse pour se joindre aux célébrations.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici