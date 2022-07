La photo d’un homme travaillant avec un ordinateur portable à vélo devient virale

Alors que le débat sur le travail au bureau et le travail à domicile fait rage, un homme de Bengaluru semble avoir fait passer le travail flexible à un niveau supérieur. L’utilisateur de LinkedIn Harshpreet Singh a partagé une image d’un homme travaillant sur son ordinateur portable alors qu’il roulait à l’arrière d’un deux-roues sur l’un des survols les plus fréquentés de la ville à 23h00.

« Bangalore à son meilleur ou à son pire ? 23 h, Bangalore – L’un des survols les plus fréquentés de la ville, et voici un passager qui travaille sur son ordinateur portable », a écrit Abhishek Vijayvargia en partageant l’image sur LinkedIn. Son message a maintenant reçu plus de 4 500 réactions et 120 commentaires.



Avertissant des risques de traiter les délais comme des questions de vie ou de mort, Vijayvargia exhorte les employeurs à être plus judicieux lorsqu’il s’agit d’imposer des délais de dernière minute à leurs employés et juniors.

« Si, en tant que patron, vous avez pu terroriser vos collègues pour qu’ils respectent le délai au détriment de leur propre sécurité, il est temps pour vous de réfléchir à nouveau. Utilisons les phrases « C’EST URGENT » et « FAITES-LE AU PLUS VITE » avec plus de prudence, surtout si vous êtes en position de pouvoir. Vous n’avez aucune idée de l’impact que ces mots ont sur la vie de vos subordonnés », a-t-il écrit dans la légende du message.

De nombreux utilisateurs sont intervenus et ont approuvé le point de vue de Vijayvargia sur la question, affirmant que les individus doivent respecter l’équilibre travail-vie personnelle de leurs sous-fifres.

“D’après mon expérience, moins vous utilisez ces phrases de pression, plus votre équipe utilisera son propre jugement, se sentira plus autonome et en fait plus susceptible de prendre la bonne décision plus souvent”, a écrit un utilisateur.

“On s’en fout? Il y a (sic) des millions qui attendent sur la touche. Un meurt, 20 (sic) sont prêts à faire le travail. Rincez et répétez! La direction le sait bien. C’est la tragédie d’être né dans un pays surpeuplé. Les gens ne sont rien de plus qu’une marchandise !! C’est trop bon marché », a écrit un autre.

Beaucoup d’autres se sont demandé si le récit de l’incident par Vijayvargia était correct. Un utilisateur a même affirmé que l’homme sur la photo était son ami. “En l’absence de tout arrière-plan sur la photo, cela n’a aucun sens de traîner quelqu’un sous le bus pour cela. Qui sait, il était peut-être en train de lancer son propre satellite ? plaisanté un.

« Are bhai, tous les gars de Bengaluru (sic) ne sont pas des développeurs de logiciels (sic). Ce type est mon ami… il réservait le billet d’avion et son téléphone a été déchargé », lit-on dans le commentaire.

Bien qu’il soit impossible de dire exactement ce qui se passait lorsque l’image a été prise, maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et aider vos employés/juniors à atteindre le même objectif est généralement un bon conseil à garder à l’esprit.

