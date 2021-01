La chose la plus amusante à propos de la vie scolaire est que nous avons tous des points de vue polarisants à son sujet en tant qu’étudiants, mais ensuite, des années plus tard, la nostalgie nous frappe à la mention même de notre école. Parmi les nombreuses choses qui ramènent un flot de souvenirs sur l’école, il y a sans aucun doute la saison des examens. Et avec les examens viennent la triche et les étudiants qui sont complètement contre.

Récemment, un utilisateur de Twitter a partagé une photo d’un écolier couvrant sa feuille de réponses en construisant une forteresse de livres autour de lui. La photo est devenue virale et Twitter a éclaté dans une frénésie.

L’utilisateur, un agent IPS, a publié la photo avec la légende: « Avez-vous fait cela? »

La photo a rapidement recueilli 2,3k likes et un barrage de commentaires, les gens devenant absolument nostalgiques de leur vie scolaire et se souvenant que chaque topper de leur classe l’avait fait.

Alors qu’un des utilisateurs a écrit: «Habituellement, les hauts de forme de classe faisaient comme ça dans notre classe. En raison de l’insécurité des bons rangs en classe. (sic) », un autre a ajouté:« Chatur Ramlingan », faisant référence au personnage du film 3 idiots.

Quelques utilisateurs ont également publié des commentaires ironiques.

L’une des utilisatrices a déclaré qu’elle l’avait fait pour se sauver de «l’embarras». «Lol! Plusieurs fois. Une forteresse – pour éviter l’embarras de soumettre une feuille vierge (sic) »

«Nous avions l’habitude de désamorcer ces gars intelligents de notre groupe de jeu (sic)», a posté un utilisateur, avec des émoticônes de visage plissant avec la langue.

Un autre a écrit: «Je n’ai pas fait cela mais en a été victime. Quand le plus intelligent de la classe utilise pour faire cela. (sic) »

Un autre utilisateur a déclaré qu’en tant qu’enfant, il ne savait jamais quoi écrire sur les feuilles de réponses. Avec quelques émoticônes de visage avec des masques médicaux, il a ajouté: «… en plus j’ai détesté les gens qui l’ont fait (sic)» et a terminé son tweet avec des émoticônes d’un visage grimaçant.

Il y a eu plus de réactions, avec un utilisateur disant qu’il «était toujours open source. Même donné des papiers écrits. Les examens étaient amusants. (sic) »

Devenir nostalgique, un utilisateur a écrit: «Vos messages apportent tellement de nostalgie et d’histoires flashback et bien sûr les sourires !! (sic) ”et mettez # 90skid à la fin.

Peu d’utilisateurs ont également partagé ce que leurs amis qui faisaient de telles choses à l’école faisaient actuellement dans la vie.

Alors que l’un d’eux a dit: «J’en connais au moins 3. Au sommet de la chaîne alimentaire des entreprises maintenant (sic) », un autre a ajouté:« Un de mes amis avait l’habitude de faire ça, maintenant il est en IIT (sic) »