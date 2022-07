La photo d’un couple s’embrassant au milieu des manifestations anti-gouvernementales au Sri Lanka devient virale

Le Sri Lanka a été témoin d’une manifestation nationale contre la crise économique dans le pays. L’état d’urgence a été déclaré dans l’île d’Asie du Sud après que les manifestants ont pris d’assaut la résidence du président Gotabaya Rajapaksa à cause de la crise économique sans précédent. Rajapaksa a démissionné après avoir fui à Singapour. Les visuels faisant surface depuis le pays bourdonnent assez fort sur les réseaux sociaux, y compris des citoyens faisant une descente dans l’hôtel particulier du président et profitant du luxe. Les images, bien que représentant un pays en chute libre, amusent les internautes. Parmi la myriade de photos provenant du Sri Lanka, une se distingue par ce qu’elle documente et est largement diffusée sur diverses plateformes de médias sociaux.

Sur la photo, un couple se livre à un PDA et des dizaines de manifestants sont vus debout en arrière-plan. L’homme, qui porte un casque, et la femme sont vus en train de s’embrasser lors de la manifestation au bureau du Premier ministre à Colombo. La photo a d’abord été partagée par News Wire. La légende couplée à la photo disait : « Couple Goals ! Un couple a été vu montrant de l’affection après avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales qui ont conduit à la prise de contrôle du bureau du Premier ministre à Colombo.

Regarde:

Objectifs en couple ! Un couple a été vu montrant de l’affection après avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales qui ont conduit à la prise de contrôle du bureau du Premier ministre à Colombo. pic.twitter.com/mpPG1y2fvD – NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) 13 juillet 2022

La photo a depuis été partagée par plusieurs utilisateurs de Twitter et a suscité diverses réactions. Un utilisateur a écrit : « Power Couple ».

Couple puissant 🤘🏻 https://t.co/HlaaT7fIiY — Txco Belle 🇺🇲🇳🇱 (@CamBradyOTwelve) 13 juillet 2022

Un autre a écrit: “L’amour au milieu d’un échange de tirs.”

L’amour au milieu d’un échange de tirs 🙂 https://t.co/CqyrnE5C8Z — Prabath🇱🇰 (@ Prabathkv96) 13 juillet 2022

« Rayez cela de la liste des seaux », a déclaré cet utilisateur.

Rayez cela de la liste des choses à faire ! https://t.co/zuwQOdFs2R — Niresh Eliatamby (@NireshEliatamby) 13 juillet 2022

Un autre a dit: “L’amour prévaut sur tout.”

L’amour l’emporte sur tout https://t.co/PEqKwgkEAB — Biswanath Sinha (@Biswanath_Sinha) 13 juillet 2022

Un autre utilisateur a affirmé que s’embrasser en public est un “énorme tabou” au Sri Lanka, ce qui montre à quel point s’embrasser pourrait être la façon dont ce couple célèbre sa “liberté”.

Bien sur eux 😆 S’embrasser en public est un énorme tabou au Sri Lanka ! Je ne pense pas avoir jamais vu un couple sri lankais s’embrasser sur la bouche en grandissant 😆 https://t.co/5zKQ5JNEHl — Thushanthi Ponweera (@thushponweera) 13 juillet 2022

« Profondément impressionné. La photo parle plus fort que les mots », a écrit un utilisateur.

Profondément impressionné. La photo parle plus fort que les mots. Bien qu’un moment privé, mais englobe l’ensemble du monde humain. Chapeau au journaliste. @NewsWireLK https://t.co/FicaLDXaDG — DAPS (@dapsdu) 13 juillet 2022

La photo proviendrait de la manifestation qui a conduit les gens à faire irruption dans le bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe, nommé président par intérim après le départ de Gotabaya. La nomination de Wickremesinghe a exaspéré les citoyens qui ont pris d’assaut le bureau après l’annonce.

