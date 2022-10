La photo d’un barbet à gorge bleue a hypnotisé Internet

Qui n’aime pas voir une photographie magnifiquement capturée d’un oiseau qui n’est généralement pas repéré dans les villes où nous vivons ? Les oiseaux sont des créatures incroyables, et nous passons rarement une journée sans en voir au moins deux voler. Ces créatures volantes vibrantes et vocales nous captivent par leur beauté et leur nature insouciante. Apprendre à mieux les connaître peut être une expérience merveilleuse. Les personnes qui aiment être dans la nature se lancent souvent dans les passe-temps de plus en plus populaires de l’observation des oiseaux et de la photographie d’oiseaux. Mais la plupart d’entre nous ne connaissent que quelques noms d’oiseaux conventionnels et ne connaissent pas plusieurs espèces moins connues.

Parveen Kaswan, un officier du Service forestier indien (IFS), s’est rendu sur Twitter pour publier une photographie brillamment capturée d’un oiseau magnifique connu sous le nom de Barbet à gorge bleue. « Montrez-moi un oiseau plus beau que celui-ci. Barbet à gorge bleue », a légendé l’officier de l’IFS sur la photo.

Un délice pour les photographes, le Barbet à gorge bleue est l’oiseau avec la combinaison idéale de couleur vert vif avec une gorge bleue saisissante, une coloration bleue autour des yeux et une couronne rouge-jaune.

Montrez-moi un oiseau plus beau que celui-ci. Barbet à gorge bleue. pic.twitter.com/B2y9Qzuk2P — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 7 octobre 2022

Les internautes semblaient avoir pris le tweet de Kaswan comme un défi alors qu’ils partageaient des photos d’oiseaux qu’ils pensaient être aussi beaux ou plus beaux que le Barbet à gorge bleue.

“Ces oiseaux sont aussi beaux que le barbet à gorge bleue” a écrit un utilisateur

https://twitter.com/awasthiswati201/status/1578249684354990082?s=21&t=tqapYtarcszk7vxpAIOjxA

“Le martin-pêcheur nain oriental dit de tenir ma bière”, a répondu un deuxième utilisateur

Le martin-pêcheur nain oriental dit de tenir ma bière. pic.twitter.com/FatPgl1deE — Shyam (@5ytix) 7 octobre 2022

“Le moucherolle du paradis asiatique. L’oiseau du ciel.

Le Moucherolle paradisiaque d’Asie. L’oiseau du ciel.. pic.twitter.com/tvfiN5pFAC — Major Amit Bansal (à la retraite) (@majoramitbansal) 7 octobre 2022

Un autre utilisateur a partagé une belle capture du monal de l’Himalaya.

Le monal himalayen pic.twitter.com/SO5157g5tE — ibn sina (@ceaser0o7) 7 octobre 2022

“Chaque création de la nature est belle à sa manière”, a lu une autre réponse.

Chaque création de la nature est belle à sa manière 💕💐 — 𝙎𝙖𝙣𝙟𝙞𝙫 𝙂𝙪𝙥𝙩𝙖 (@m2navyug) 7 octobre 2022

Outre le barbet à gorge bleue, l’Inde abrite trois autres espèces de barbet : le grand barbet, le barbet à tête brune et le barbet du cuivre. Le Barbet à gorge bleue, comme les autres barbets, vit dans des canopées faites sur des arbres. Ils sont répartis dans tout l’Himalaya, du nord-est du Pakistan au Népal, en passant par le sud-ouest de la Chine et la Thaïlande.

