La photo d’un baiser révolutionnaire en Iran devient virale comme un bel acte de défi contre le régime

Une photo d’un couple en Iran s’embrassant dans les rues est devenue virale comme un acte de défi unique et magnifique à un moment où le gouvernement intensifie sa répression des manifestations à l’échelle nationale.

La photo représente un homme et une femme qui s’embrassent dans la rue, entourés de voitures. Leurs visages sont masqués, mais la femme ne porte pas de foulard – un acte de défi encore plus ouvert qui se rapporte au crime présumé qui a déclenché les manifestations en premier lieu.

“Il y a une raison pour laquelle cette photo est devenue virale sur les réseaux sociaux”, a déclaré Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef de The Foreign Desk, à Fox News Digital.

“Cette photo symbolise tant d’aspects de la révolution actuelle en Iran. Une femme qui défie avec audace les lois sur le hijab, un couple qui enfreint la stricte charia qui interdit de s’embrasser en public, en particulier s’ils ne sont pas mariés, et qui se tient courageusement au milieu de la circulation pour faire connaître leur message au monde », a-t-elle expliqué.

Les manifestations ont commencé à la mi-septembre après que la police des mœurs du pays a arrêté Mahsa Amini, 22 ans, pour ne pas avoir correctement porté son hijab. La police l’a transportée d’urgence à l’hôpital une heure plus tard avec ce qui semblait être des blessures résultant d’un passage à tabac, et elle est décédée quelques jours plus tard.

Le sentiment anti-hijab est devenu un symbole unificateur clair pour les manifestants avec femmes enlevant leur hijab et se couper les cheveux dans les premiers jours des manifestations.

“La jeunesse iranienne est incroyablement motivée pour faire savoir au monde qu’elle ne reculera pas”, a déclaré Daftari. “Ils se battent pour toutes les libertés.”

Les manifestations se sont maintenant étendues à plus de 140 villes et villages et ont duré plus de deux mois. Les forces de sécurité iraniennes ont tué au moins 326 manifestants, selon l’ONG iranienne des droits de l’homme basée en Norvège, certains groupes estimant que le total pourrait être plus élevé.

Le régime a poussé sa répression un peu plus loin en prononçant des condamnations à mort pour des crimes présumés commis pendant les manifestations.

La première condamnation à mort était liée à un incendie criminel commis contre des bâtiments gouvernementaux lors de manifestations, et un tribunal révolutionnaire a prononcé mardi une deuxième condamnation à mort pour avoir prétendument “terrorisé des gens dans la rue à l’aide d’une arme blanche, incendié la moto d’un citoyen et attaqué une personne avec un couteau », selon le site Web de la justice Mizan Online.

De plus, les forces de sécurité iraniennes ont commencé à cibler des adolescents et des enfants lors des manifestations, selon le New York Times. Des agents auraient incarcéré un jeune de 14 ans aux côtés de prisonniers adultes et battu une fille de 13 ans alors qu’elle était en civil.