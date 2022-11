La photo du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et de sa fille suscite des spéculations

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – La première apparition publique de la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sur les photos des médias d’État du dernier test de missile balistique fait vibrer les observateurs nord-coréens à la recherche d’une plus grande signification. Était-ce un indice sur les plans de succession de Kim, bien que la jeune fille ne soit pas encore adolescente ? Et compte tenu du décor étrange, quel était le public visé par ces images ?

Deviner avec précision les communications publié par la Corée du Nord, l’un des pays les plus fermés au monde, est au mieux un jeu de devinettes instruit. Sa propagande peut véhiculer plusieurs messages simultanément et peut servir de type de test de Rorschach pour des opinions divergentes. Mais de nombreux experts conviennent que la publication de la photographie était une décision intrigante de Kim qui met en lumière la façon dont il pourrait vouloir être considéré comme un leader et un père, à la fois au niveau national et par la communauté internationale.

“Il s’agit d’un cas très inhabituel. Vous ne pouvez pas le voir à travers une seule lentille. Je crois que Kim a pris en compte à la fois les implications externes et nationales », a déclaré Kwak Gil-seop, ancien directeur du Bureau de recherche sur le régime nord-coréen à l’Institut pour la stratégie de sécurité nationale, affilié au gouvernement. « C’était le résultat d’une planification très intentionnelle et complexe. Je pense que c’est le meilleur parmi les événements mis en scène par Kim Jong Un.”

Les images de Kim et de sa fille, publiées samedi, les montraient sur le site de ce que Pyongyang a annoncé comme un lancement réussi de son missile balistique intercontinental le plus puissant à ce jour. Le Hwasong-17 est conçu pour transporter plusieurs ogives nucléaires et a la capacité d’atteindre la côte est des États-Unis.

Les médias d’État ont déclaré que Kim avait amené sa fille “bien-aimée”, qui n’a pas été nommée, avec sa femme, Ri Sol Ju, qui est apparue sur des photos d’essais de missiles antérieurs. Les observateurs disent qu’ils croient que la fille est Kim Ju Ae, dont le nom a été révélé pour la première fois en 2013 lorsque la star retraitée de la NBA, Dennis Rodman, a décrit la tenir comme un bébé lors de sa visite en Corée du Nord cette année-là.

Les responsables des services de renseignement sud-coréens ont déclaré que Kim avait deux autres enfants. L’aîné, un garçon, est né vers 2010. On en sait encore moins sur l’autre enfant, né vers 2017.

Tae Yong-ho, un législateur sud-coréen qui était un haut diplomate nord-coréen avant sa défection, a déclaré qu’il pensait que Kim voulait à la fois souligner les racines de sa famille et les utiliser pour souligner le fondement du développement nucléaire de la Corée du Nord – un signal que le programme d’armement , le cœur de la stratégie de survie du régime, est là pour rester.

« En montrant sa fille à côté de l’ICBM, [Kim] annonce au monde et à son peuple que la RPDC n’abandonnera jamais son programme nucléaire et qu’il se poursuivra tout au long de sa lignée », a déclaré Tae, en utilisant l’abréviation officielle de la Corée du Nord. “Et ce message implique également que le monde ne peut pas parvenir à la dénucléarisation de la RPDC en influençant” la Chine.

Une déclaration nord-coréenne a fait allusion à la signification des photos un jour après leur publication. Dans un article publié dans Rodong Sinmun, un média d’État, une femme nord-coréenne anonyme a décrit comment elle avait regardé l’événement à la télévision avec ses enfants. Elle a été citée comme louant son succès, affirmant que grâce aux armes du pays, ses enfants “ne connaîtraient jamais la guerre et vivraient sous un ciel bleu clair”.

Indépendamment de la motivation, l’apparence de sa fille a brisé les normes. Kim est la troisième génération de sa famille à diriger la Corée du Nord, et les enfants des dirigeants de Kim n’ont historiquement fait de telles apparitions qu’après avoir été désignés comme successeur, a noté Rachel Minyoung Lee, experte en propagande médiatique nord-coréenne.

Ce n’est pas la première fois que Kim s’écarte des conventions établies par son père et son grand-père. Il a, par exemple, été plus ouvert sur la crise alimentaire de son pays et d’autres problèmes que ne l’étaient ses prédécesseurs.

Et contrairement à son père, qui n’a pas révélé sa femme et n’est apparu en public avec sa sœur que plus tard dans la vie, Ri a été montré dans les médias d’État six mois après l’accession au pouvoir de Kim, et sa sœur, une assistante de premier plan, apparaît régulièrement en public.

“La décision sans précédent de dévoiler au public l’enfant du dirigeant sortant doit être comprise dans le contexte plus large de la stratégie de propagande en évolution de la Corée du Nord sous Kim Jong Un”, a déclaré Lee. « Au cours de la dernière décennie, la Corée du Nord a fait des efforts pour rendre la propagande plus persuasive et plus pertinente, et cela incluait parfois une transparence accrue » et mettant en évidence un côté plus humain de Kim.

“Ju Ae était probablement censé représenter les générations futures, et il n’y a pas d’expression plus forte de votre détermination que votre enfant”, a déclaré Lee.

Il pourrait y avoir encore d’autres motivations, selon Kwak, l’expert du régime nord-coréen. En déplaçant la conversation sur son rôle de chef de famille, il pourrait essayer de rappeler aux élites politiques et au public national sa lignée “Baekdu”. en tant que descendant du fondateur du pays, Kim Il Sung.

« Au-delà des enjeux militaires et des complications diplomatiques [of an ICBM test], il a attiré l’attention du monde sur lui-même en tant que père. Il a obscurci les problèmes de provocations et de développement d’armes nucléaires, tout en promouvant son image », a déclaré Kwak.

Les photos ont soulevé des questions sur les plans potentiels de nommer un successeur à Kim, bien qu’il n’ait que 38 ans. Les experts disent que toute hypothèse serait prématurée en raison de l’apparition unique de sa fille. Les deux dernières campagnes de succession ont mis des années à se dérouler à travers des réunions privées avec des dirigeants politiques.

Pourtant, cela pourrait être le début d’un processus de plusieurs années pour façonner la personnalité publique de Ju Ae et la former à devenir un membre établi de l’élite nord-coréenne, ou même un responsable influent du régime, a déclaré Michael Madden, qui dirige le site Web. Surveillance du leadership en Corée du Nord.

Kim s’est considérablement appuyé sur le travail de ses prédécesseurs dans le développement du programme d’armes nucléaires du pays, a déclaré Madden. Amener sa fille au lancement de Hwasong-17 pourrait être un moyen de renforcer la famille héritage ainsi que de l’y associer.

« C’est une façon de dire : ‘Je vais faire sortir la fille aînée et devinez qui va diriger la Corée du Nord ? Nous allons continuer le règne de la famille Kim ici, alors ne faites aucun projet », a déclaré Madden.