La photo du campus de l’étudiant après avoir terminé la 1ère année au milieu de Covid-19 vous laissera à Split

Suis-je visible ? Pouvez-vous m’entendre? Je ne t’entends pas ! Depuis la fermeture de COVID-19, cela est devenu un chant constant lors de la connexion numérique avec quiconque. La communication numérique était le seul mode de connectivité, en particulier pour les étudiants des écoles et des collèges. Alors que les gens utilisaient auparavant des smartphones et d’autres appareils pour discuter, interviewer ou se divertir, la pandémie a fait de la communication numérique une nécessité et nous a submergés. Un utilisateur de Twitter @idkyar a tweeté une photo avec la description, « la première année terminée, voici une belle photo de mon campus ». La photo comprenait l’icône Google Meet et Microsoft Teams.

La description était une déclaration sarcastique pointant vers la fin de l’année universitaire sans visiter le campus universitaire.

Les établissements d’enseignement en Inde utilisent également des plates-formes telles que Google Meet et Zoom pour organiser des cours, des évaluations en ligne et des présentations. Même les entreprises utilisent ces plateformes pour leur fonctionnement quotidien.

Le tweet a fait rire les utilisateurs de Twitter en larmes à cause de l’humour et de la vérité de la publication. Environ trente-quatre mille personnes ont aimé le tweet. Le tweet a gagné neuf mille retweets et plus d’une centaine de commentaires.

Les utilisateurs de Twitter ont répondu au message humoristique de manière pleine d’esprit. Certains ont suivi la tendance et ont continué à publier des photos de cours en ligne et à lui donner une tournure amusante, tandis que d’autres ont exprimé leur stress détérioré en raison des conférences en ligne. Un utilisateur a posté une capture d’écran de sa classe en ligne, disant sarcastiquement qu’il s’agit de la photo de groupe de sa classe. Un autre utilisateur a posté une vidéo partageant les perturbations et les difficultés rencontrées dans les cours en ligne.

À la suite de la fermeture des établissements d’enseignement, le gouvernement a fait pression pour l’enseignement en ligne afin d’assurer la cohérence académique en raison de la pandémie de COVID-19. Alors que la plupart des institutions privées et gouvernementales haut de gamme sont passées avec succès à des plateformes en ligne telles que Zoom, Google Classrooms, Microsoft Teams et autres, beaucoup d’autres trouvent toujours que c’est un travail difficile. Bien que les cours en ligne offrent aux étudiants la possibilité d’assister aux cours à tout moment et à partir de n’importe quel endroit, les difficultés de l’enseignement en ligne sont nombreuses.

