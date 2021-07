La photo du bikini de Jennifer Lopez devient VIRALE, Malaika Arora jaillit du baiser torride de Jlo-Ben Affleck

La diva de Bollywood Malaika Arora est tombée sous le charme après avoir vu les photos d’anniversaire de la superstar américaine Jennifer Lopez à travers lesquelles elle a officialisé sa relation avec l’acteur Ben Affleck, et sa dernière publication sur Instagram en est la preuve.

Les dernières photos de JLo de ses célébrations de 52e anniversaire ont déjà enflammé Internet et les fans du monde entier se réjouissent de ses objectifs corporels et de la façon dont elle a officialisé sa relation sur les réseaux sociaux avec l’acteur oscarisé Ben Affleck.

Malaika n’a pas non plus pu s’empêcher de canaliser son amour pour la mode et les objectifs de couple que la chanteuse s’est fixés pour tout le monde. Prenant à son histoire Instagram, Malaika a republié l’une des photos de JLo de ses célébrations d’anniversaire sur un yacht où on pouvait la voir montrer ses abdos de flash tout en enfilant un bikini orange, un chapeau et un sarong à fleurs. Avec le snap, elle a posté un autocollant de la couronne d’une reine.

Dans une autre histoire d’IG, Malaika a repartagé la photo du compte Instagram de JLo, où elle et Ben pouvaient être vus en train de s’embrasser avec la légende « Ufffff », avec une émoticône de feu.

Jlo et Ben se sont fiancés en 2002 mais se sont séparés en 2004. Ils ont joué ensemble dans les films « Jersey Girl » et « Gigli ». Ils ont reporté les jours de leur mariage en 2003 avant qu’ils ne se préparent à marcher dans l’allée, puis se sont officiellement séparés en janvier 2004. La chanteuse « I`m Real » a récemment mis fin à ses fiançailles avec l’ancienne star de la MLB Alex Rodriguez.

Pendant ce temps, Ben s’est séparé de l’acteur Ana de Armas en janvier. JLo partage des jumeaux de 13 ans, Max et Emme, avec son ex-mari Marc Anthony, tandis que Ben partage trois enfants, Violet, 15 ans, 12 ans Seraphina et Samuel, 9 ans, avec son ex-femme Jennifer Garner.