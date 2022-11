La photo du 74e anniversaire du roi Charles embrasse la réputation de parler des arbres

Avec le sortie du snap d’anniversaire Buckingham Palace a annoncé qu’il avait ajouté à sa longue liste de titres royaux et qu’il devenait Ranger du Grand Parc de Windsor, guidant l’intendance quotidienne de l’un des plus anciens domaines fonciers du pays.

Mais les photos officielles publiées par le palais sont des relations publiques avec un point. Et ce n’est pas tout ce qu’on semble dire.

Charles est un ardent écologiste de longue date qui met en garde contre la menace imminente du changement climatique et de l’extinction des espèces depuis des décennies. En tant que jeune prince, son premier discours public portait sur les dangers de la pollution.

Son livre de 2010 “Harmony” est un manifeste de 336 pages sur la façon dont les plus grands problèmes de l’humanité sont enracinés dans notre déconnexion de la nature. Il a créé des fondations “pour promouvoir des solutions holistiques face au monde d’aujourd’hui”.

Il vante les bienfaits des abeilles, de la médecine homéopathique, de l’agriculture durable, de la conservation des éléphants et des haies.

Et il a admis avoir tenu des conversations avec des arbres.

« Je parle volontiers aux plantes et aux arbres, et je les écoute. Je pense que c’est absolument crucial », a-t-il déclaré à un intervieweur de la BBC en 2010. Ses courtisans ont confirmé qu’il donne souvent à une branche feuillue « une secousse amicale pour lui souhaiter bonne chance ».

Il y a des années, certains commentateurs britanniques pensaient que Charles était trop New Age, trop mystique, trop croquant. Mais maintenant, certains disent qu’il était en avance sur son temps. Les documentaires de David Attenborough ont montré comment les plantes communiquent. La Grande-Bretagne, quant à elle, est devenue une nation de compostage, de protection des abeilles et de promotion de l’énergie verte qui s’est engagée à être “zéro net” sur les émissions d’ici 2050.

On ne sait pas encore si Charles revendiquera, comme ses prédécesseurs sur le trône, une date d’anniversaire officielle distincte dans un mois plus chaud.

Twitter a dit – pour la plupart avec approbation – qu’elle ressemblait à Gandalf de “Le Seigneur des Anneaux”. L’image véhiculait le pouvoir, la richesse, le contrôle – et une bonne éducation. Ce n’était pas une vieille femme penchée sur sa canne, comme on le verra quelques mois plus tard. Elle était la patronne.