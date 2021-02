La photo des employés fatigués de Domino dans le Texas frappé par la tempête devient virale, les internautes demandent une augmentation des salaires

Une photo de deux employés épuisés de Domino, appuyés contre le comptoir vide, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors que le temps froid sévère a englouti le Texas, les gens sont restés à l’intérieur après que la puissante tempête froide a coupé le réseau électrique. Ils ont inondé la chaîne de pizza locale de commandes.

La photo a été prise à San Antonio au Texas, l’État touché par les conditions météorologiques glaciales avec une température descendant à -12 degrés Celsius. La plupart des magasins et des magasins étant fermés, des millions de résidents dépendent des services de livraison de nourriture pour survivre.

La photo a été cliquée par un autre employé, July DeLuna, qui l’a partagée sur Facebook le 18 février. Dans la légende, le membre du personnel a partagé son expérience de travail pendant la crise et comment le week-end de nourriture a été terminé en seulement quatre heures. Elle a noté que le personnel n’avait même pas de nourriture pour lui-même et risquait sa vie pour la livrer aux résidents. «C’était la seule pizzeria ouverte. Chaque pizzeria était fermée mais les dominos restaient ouverts pour aider ceux qui en avaient besoin. Veuillez comprendre que nous travaillons dur non pas parce que nous devons le faire, mais parce que nous voulons aider et que nous nous soucions. Merci »a terminé la légende. Il a insisté pour que ces travailleurs essentiels aient besoin de reconnaissance

Les gens sur les médias sociaux réclament maintenant des salaires plus élevés pour les travailleurs essentiels pour leurs services en ces temps difficiles.

La photo a également été partagée par la journaliste de la chaîne américaine Emily Baucum sur Twitter le 18 février. Dans la légende, elle a mentionné leur travail acharné et les a remerciés d’avoir nourri leurs voisins.

La majorité des utilisateurs ont remercié les travailleurs d’avoir aidé leur communauté et de servir leur peuple. Un de ces utilisateurs a écrit que l’image capture parfaitement l’effort et la détermination et les a remerciés.

Magnifique photo. Capturé parfaitement l’effort et la détermination. Très souvent, des photos similaires d’athlètes sont partagées après un grand match. Cette image est la vraie vie. Merci à ceux sur la photo et à ceux qui ne le sont pas. – Jonathan Stuhl (@jonathan_stuhl) 18 février 2021

Un autre utilisateur a remercié Dominos pour son service exceptionnel.

Bon travail @dominos . Votre service à la communauté était exceptionnel! Merci! Remarque: votre plus fiable que le gouvernement de l’État qui dirige cet État. Ercot a échoué! – DanH (@DanBatvato) 18 février 2021

L’image a déclenché un débat sur l’augmentation de leurs salaires pour leurs services communautaires.

Payez-leur un salaire décent. Ils soutiennent littéralement l’économie avec leur corps. – ️‍ (@disco_socialist) 18 février 2021

De nombreuses personnes ont exhorté à augmenter le salaire minimum à 15 $ pour récompenser les travailleurs essentiels.