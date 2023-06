La photo d’entraînement torse nu de Hrithik Roshan sous le soleil fait transpirer Internet

Hrithik Roshan et son amour pour les entraînements n’ont pas besoin d’être présentés. L’acteur se fixe souvent des objectifs de fitness majeurs en transpirant au gymnase. Non pas que nous nous plaignions. Pourquoi? Parce que cela nous donne l’occasion de regarder le dieu grec en action, affichant son physique déchiré et ses muscles robustes. Bien qu’il serve d’inspiration pour les hommes, les admiratrices de Hrithik se pâment devant le beau gosse. Cette fois encore, Hrithik a enflammé Internet en déposant une photo de lui-même torse nu sur Instagram, alors qu’il s’entraînait au soleil.

Hrithik Roshan s’entraîne au soleil

Trempant de la vitamine D, Hrithik a légendé son message : « Lorsque vous avez besoin de déchiqueter rapidement, rien ne fonctionne mieux que la vitamine D’hoop ! Trempez-la avant que le jaune ne devienne bleu. » L’acteur a également ajouté le hashtag #keepgoing, indiquant sa mouture sous les rayons brûlants du soleil. Arborant une casquette de baseball jaune vif et une paire de jeans en denim délavé déboutonnés, sans aucune chemise, Hrithik a été capturé en train de transpirer sur un vélo d’exercice.

Abandonnant toute tenue de sport conventionnelle, Hrithik a une fois de plus prouvé que lui seul était capable de tuer, en seulement une paire de bas. La photo indiquait que l’acteur faisait de l’exercice sur une terrasse, entourée par le paysage urbain de Mumbai.

Les fans réagissent au message d’entraînement de Hrithik Roshan

La photo d’entraînement au soleil de Hrithik a captivé à juste titre de nombreux fans, qui y ont réagi dans les commentaires. « Construisez votre corps de manière à ce que quatre personnes vous comparent à un dieu grec », a écrit un utilisateur impressionné. « J’ai dit : ‘Je ne tomberais jamais à moins que ce ne soit toi dans qui je tombe’, s’est exclamée une autre fan. Un troisième utilisateur a fait référence à l’un des films de Hrithik en plaisantant : « Jadoo est comme : il me copie. » De plus, les cœurs rouges et les émoticônes de feu ne manquaient pas dans la section des commentaires.

Les prochains films de Hrithik Roshan

En détournant votre attention de la séance d’entraînement de Hrithik, prenons note des projets à venir de l’acteur. Hrithik a été choisi aux côtés de Deepika Padukone dans le film d’action Figher du réalisateur Siddharth Anand. Le film devrait sortir sur les grands écrans le 25 janvier 2024. Hrithik a également été encordé pour War 2 d’Ayan Mukerji, avec également Jr NTR.