La photo d’Emmanuel Macron dans Garlands est fausse mais Internet ne peut s’empêcher de la partager

Consommer des informations sur Internet, en particulier via les médias sociaux, peut ne pas toujours être crédible. Avec les fausses nouvelles omniprésentes et la désinformation via les réseaux sociaux, il est parfois assez facile de tomber dans le piège. Plus récemment, c’est une photo du président français Emmanuel Macron lors de sa récente visite en Polynésie française qui est devenue virale en ligne. Sur une photo faisant le tour d’Internet, Macron a été vu couvert de guirlandes de fleurs blanches de son cou à ses genoux. Beaucoup l’ont surnommé une couronne humaine alors que les images circulaient sur les réseaux sociaux, y compris sur les comptes de quelques journalistes.

La journaliste Noga Tarnopolsky, qui couvre les questions israéliennes et palestiniennes, était également la proie de la photo virale et l’a tweetée sur ses réseaux sociaux : « Le président Macron est transformé en couronne humaine lors de son accueil officiel en Polynésie française ».

Cependant, la photo originale a ensuite été publiée par un utilisateur dans la section des commentaires, qui a souligné le gros travail de photoshop derrière la photo virale. L’utilisateur a commenté: « D’accord, c’est hilarant, mais beaucoup de retouches photo ont eu lieu ici. C’est la vraie photo.

D’accord, c’est hilarant, mais il y a eu beaucoup de retouches photo ici ! C’est la vraie photo. pic.twitter.com/rN0Zj3Tvxm — 💐 🏖 🌺 Sunny SoCal 🇮🇪 🇫🇷 🇬🇧 (@ZeKiK) 28 juillet 2021

Le président français a été accueilli avec environ six guirlandes par des danseurs tahitiens et un « orero », symbolisant une salutation traditionnelle, à son arrivée à Papeete, la capitale de la Polynésie française, le 24 juillet.

Il semble que la photo ait présenté une opportunité parfaite pour quelqu’un de montrer ses compétences en édition de photoshop. La photo modifiée a même été placée dans certaines des vidéos qui montraient Macron atterrissant à Papeete. Cependant, selon les photos et vidéos partagées par Actualités de l’euro, le président français n’était pas couvert de guirlandes jusqu’aux genoux.

Le rapport mentionnait en outre que la visite de Macron dans l’ancienne colonie française devait se concentrer sur le changement climatique, l’héritage des essais nucléaires français dans la région et les prouesses politiques croissantes de la Chine dans la région du Pacifique. Il s’agit de la première visite de Macron dans l’archipel depuis son élection à la présidence de la France. Le politicien est sous pression pour reconnaître et indemniser les victimes des radiations après des décennies d’essais nucléaires alors que la France travaillait sur ses programmes nucléaires.

