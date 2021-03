La querelle entre Musk et Bezos est bien connue. Pour les ignorants, voici un peu de contexte. Selon le Interne du milieu des affaires , Bezos s’était toujours intéressé à l’espace même s’il avait lancé Amazon. À la fin des années 1990, Amazon n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Bezos n’était pas non plus l’un des hommes les plus puissants du monde. En 2000, Bezos a lancé Blue Origin qui devait s’occuper des vols spatiaux habités.

