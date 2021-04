Kolkata Knight Riders a montré une intention incroyable avec la batte malgré sa réduction à 31 pour 5 à un moment donné tout en poursuivant un objectif monumental de 221 fixé par les Chennai Super Kings de Mahendra Singh Dhoni mercredi au stade Wankhede. Le combat a commencé avec Andre Russell prenant la charge de front, fumant des quilleurs CSK tout autour du parc. Dans son 22-ball 54, Russell a frappé six maximums et trois limites, aidant son équipe à prendre de l’élan après la débâcle du haut et du milieu. Russell a finalement été défait par Sam Curran à la 12e place lorsque le frappeur a décidé de travailler le ballon sur le côté de la jambe uniquement pour trouver le ballon coupant les bails. Russell était propre et le CSK savait qu’ils avaient le match à portée de main avec plus de 100 points encore nécessaires pour que KKR poursuive.

Dévasté, un Russell déçu s’est assis sur les marches derrière la zone creusée, la tête baissée. La photo déchirante du batteur KKR a été diffusée partout, les fans de l’IPL sachant exactement à quel point la victoire signifiait pour Russell.

Le cricket est plus qu’un simple jeu. ❤️N’oubliez pas les manches d’André Russell, ce sont ses Innings qui ont donné de l’espoir à KKR qui peut ensuite revenir après le 31/5. Bien joué Andre. pic.twitter.com/sSMF4xtjzt – LA VRAIE INFO CRIC (@RohanSatpati) 21 avril 2021

Ce n’était qu’une question de temps que Dinesh Karthik (40 sur 24) et Pat Cummins (66 sur 34) ont intensifié l’attaque après le départ de Russell, mettant en place un grand spectacle avec la chauve-souris et gardant Kolkata Knight Riders à la chasse jusqu’au tout dernier de la rencontre passionnante.

Le 4 pour 29 de Deepak Chahar au sommet avait fait suffisamment de dégâts pour que CSK puisse conserver une autre victoire cruciale et KKR a finalement échoué de 18 points.

Avec cette victoire fulgurante, les Chennai Super Kings sont montés en tête du classement, après avoir remporté trois matchs en quatre matchs. Plus tôt, les 95 invaincus de Faf du Plessis (sur 60 balles) et son partenariat de 115 manches avec Ruturaj Gaikwad (64 sur 42 balles) ont propulsé Chennai Super Kings (CSK) à 220/3.

