Anil Kapoor est connu comme l’acteur à feuilles persistantes de Bollywood pour une raison. Même à l’âge de 64 ans, Kapoor peut donner à n’importe quel jeune acteur une course pour son argent. L’acteur de « Mr India » a récemment publié une photo sur Instagram et les internautes sont impressionnés par son physique tonique.

Sur la photo, Anil Kapoor est vu en train de fléchir les muscles de ses bras avec une expression intense sur son visage. Avec son bon profil sur la photo et juste la bonne quantité de lumière, Kapoor donne des objectifs majeurs à tout le monde.

«Le verrouillage est obligatoire. Ce que vous en faites est facultatif #hardworkpaysoff #persist », Kapoor a sous-titré le message et il a certainement réalisé le meilleur de son temps à la maison pendant le verrouillage.

La section des commentaires était pleine d’éloges pour Kapoor avec des gens l’appelant une «inspiration» et toujours jeune ». L’actrice Shilpa Shetty Kundra a écrit: « Wah @anilskapoor #inspiration tandis que l’actrice Neena Gupta a écrit: » Vous êtes une inspiration. »

Anil Kapoor est en effet une source d’inspiration pour tout le monde. Il est un passionné de fitness et cela ressort clairement de ses publications sur les réseaux sociaux. L’acteur peut être vu en train de poster des vidéos de lui s’exerçant à la plage ou au parc.

L’acteur de «Welcome» a reçu le deuxième vaccin contre le COVID-19 le 20 avril. «Fait avec la deuxième dose», a-t-il écrit dans un post Instagram en exhortant ses fans à se faire vacciner et à rester à la maison.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anil a été vu pour la dernière fois dans « AK Vs AK » d’Anurag Kashyap, qui a été diffusé sur Netflix. La comédie-thriller mettait également en vedette sa fille Sonam.

L’acteur de « Ram Lakhan » sera ensuite vu dans le réalisateur de Raj Mehta « Jug Jugg Jeeyo » avec Varun Dhawan, Kiara Advani et Neetu Singh dans les rôles principaux. En plus de cela, il a également Bhushan Kumar, Sandeep Reddy Vanga et «ANIMAL» de Murad Khetani avec Ranbir Kapoor et Bobby Deol dans le pipeline.