La photo de Vera Wang en maillot de bain divise Internet alors que les médias affirment qu’elle « vieillit à l’envers »

Tout le monde sait ça Véra Wang est un créateur de mode incroyable et légendaire avec un style impeccable, et est un magnifique personnalité publique. Elle est aimée pour de nombreuses raisons, et souvent, les fans le perdent à cause de ses superbes clichés en maillot de bain. Mais maintenant, les médias ont quelque peu modifié le récit, et beaucoup sont plutôt mécontents de la façon dont ils couvrent les photos de Wang.

Au cas où vous l’auriez manqué, le 28 mai, Wang a partagé une série de superbes photos au bord de la piscine avec la légende suivante : « Mon moment SLIM AARONS… Joyeux été !!! ☀️ 😎 🩴 Lunettes : #VeraWangEyewear @kenmarkeyewear.

Sur les photos, on voit Wang sur un plongeoir, une piscine derrière elle alors qu’elle modélise un modèle blanc. une pièce maillot de bain, bottes en caoutchouc argentées, boucles d’oreilles tendance en argent et ses lunettes de soleil Vera Wang. Vraiment, elle a l’air tellement dans son élément et si belle tout en se prélassant avec style.

Mais lorsque ces photos ont été publiées, de nombreux médias les ont reprises, affirmant qu’elle « vieillissait en arrière ». Nous sommes en 2024, pouvons-nous retirer cette phrase ? Elle est magnifique et elle n’a pas besoin d’avoir l’air de « vieillir en arrière » pour atteindre la beauté. Le vieillissement n’a rien à craindre, et sa glorification médiatique a véritablement divisé Internet, de nombreux utilisateurs de X dénonçant cette formulation.

Un utilisateur a écrit, « Pourquoi avons-nous peur de montrer les réalités d’avoir 74 ans ? J’ai adoré les rides et les rides du sourire de ma mère. Ils ont montré qu’elle vivait sa vie ! C’est triste de penser que nous n’avons pas le droit de vieillir maintenant… avec grâce ou pas ; » et un autre a écrit, « Non, elle ne l’est pas, et il n’y a aucune honte à cela. Avoir une emprise. »

Maintenant, voici le problème : même Wang a jeté de l’ombre sur tous les commentaires sur le « vieillissement en arrière » ; elle est fière de son âge ! Par exemple, un fan a écrit dans un post précédent, « Vous êtes très très, très jeune👏👏 », et elle a rapidement dit : « NON. Je suis ma propre personne mais certainement pas jeune.

Parallèlement à cela, elle a expliqué à quel point elle déteste toute forme d’âgisme, déclarant à la BBC par Yahoo Life qu’elle trouve l’âgisme « tellement démodé ». Elle a ajouté : « Vous devez essayer de continuer à grandir d’une manière ou d’une autre. »

