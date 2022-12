La photo de tous les joueurs anglais dans un cadre devient virale après un test épique de Rawalpindi contre le Pakistan

Un total de 1 236 points ont été marqués par l’Angleterre (657) et le Pakistan (579) lors de leurs premières manches dans le Rawalpindi Test et avec le patron du PCB Ramiz Raja qualifiant le terrain de “route”, les téléspectateurs et les fans avaient de minces espoirs de voir un résultat sur une surface qui avait déjà produit 7 siècles entre les deux équipes.Mais alors Ben Stokes a pris une décision audacieuse – une décision qui serait largement saluée par la communauté du cricket.

Le skipper anglais a renversé le match en déclarant sa deuxième manche à 264-7 dimanche. Un objectif de 343 a été donné au Pakistan pour atteindre 130 overs atteignables.

Le Pakistan était sur la bonne voie dans sa course-poursuite, avec 257-5 au tableau au thé du jour 5, nécessitant 86 autres lors de la dernière session.

Cependant, Ollie Robinson a scalpé deux guichets en deux overs après la pause, donnant à l’Angleterre suffisamment de munitions pour aller tuer. Les joueurs de champ anglais ont tourné autour des frappeurs pakistanais et lors de la dernière manche du match, le capitaine Ben Stokes a placé toute l’équipe autour des 22 mètres.

James Anderson a ensuite rapidement retiré deux autres frappeurs pakistanais de l’autre côté alors que les hôtes perdaient quatre guichets pour seulement sept points.

La dernière paire de Naseem Shah (6) et Mohammad Ali (0) a frustré l’Angleterre pendant 35 longues minutes et près de 9 overs avant que le spinner Jack Leach ne coince Shah devant les souches.

L’Angleterre a remporté le test historique grâce à un bowling et une prise de décision exceptionnels de Ben Stokes le dernier jour alors que les fans éclataient de joie. “Le test de cricket est le meilleur cricket”, était le sentiment général sur les réseaux sociaux, même les fans du Pakistan faisant l’éloge de Stokes pour son courageux capitaine.

Cependant, c’est peut-être l’instantané de toute l’équipe d’Angleterre se rapprochant des frappeurs pakistanais qui est devenu la photo du jour sur Twitter, quelques instants après l’épique Rawalpindi Test.

La page officielle d’England Cricket a célébré la victoire avec un message sauvage.

«Nous avons pris 20 guichets sur CE guichet. Nous ne faisons pas de tirage au sort”, lit-on dans la légende.

