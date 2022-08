La photo de Thanksgiving d’Elon Musk avec son fils est mignonne, mais quelle est cette coupe de cheveux?

Le chef de Tesla, Elon Musk, a récemment partagé une photo de lui et de l’un de ses fils de Thanksgiving l’année dernière. La photo montre Musk arborant une tête rasée sur les côtés, comme il l’a écrit, “Thanksgiving l’année dernière après avoir regardé un trop grand nombre d’épisodes de Vikings.” Le père-fils peut être vu dans une tenue entièrement noire dans un cadre extérieur. Juste en dessous de l’image de retour, Musk a partagé une vidéo de X jouant avec les animaux de la famille. Dans la vidéo, le tout-petit a doucement chassé trois chiens.

La référence de la légende vient du fait que le protagoniste de l’émission Vikings est le guerrier Ragnar Lothbrok. De plus, c’est un fermier qui devient le chef de la tribu viking et un héros nordique légendaire. Jetez un oeil à l’image:

Thanksgiving l’année dernière après avoir regardé un trop grand nombre d’épisodes de Vikings pic.twitter.com/ra7lijKRhD – Elon Musk (@elonmusk) 1 août 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 380 000 likes. La vidéo a également réussi à recueillir près de 1,8 million de vues. “Une chose sur laquelle je serais d’accord avec Elon : Vikings est allumé. Un de mes favoris de tous les temps. Ragnar est l’un des plus grands personnages de tous les temps et la représentation que Travis Fimmel en fait est scintillante », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Cette coiffure définitivement africaine.”

Coupe de cheveux aux éclats de soleil https://t.co/M4L7RZCWpK pic.twitter.com/CqcGJ1JtHS – Carter (@CarterOnBus) 2 août 2022

Trier cette coupe bro https://t.co/6WCPRvtLuP — La tortue anarchiste 🏴Ⓐ (@anarchoboognish) 1 août 2022

Avec X, Musk a partagé sa fille Exa Dark Sideræl, âgée de 7 mois, avec son ex Grimes. En outre, Musk a accueilli des jumeaux avec le cadre de Neuralink, Shivon Zilis, en novembre dernier. Il partage également les jumeaux de 18 ans Vivian Jenna Wilson et Griffin Musk, ainsi que les triplés Kai, Damian et Sax Musk, nés en 2006, avec sa première femme, Justine Wilson. Ils ont également eu un autre fils, Nevada Musk, décédé à 10 semaines.

Les images récentes arrivent alors que le père de Musk, Errol Musk, a déclaré qu’il n’était pas fier de son fils milliardaire dans une interview avec la radio australienne The Kyle and Jackie O Show. Il a poursuivi en disant qu’Elon n’était pas satisfait de sa propre progression de carrière, a rapporté Business Insider. Lorsqu’on lui a demandé s’il était fier du succès d’Elon, Errol a répondu : « Non. Vous savez, nous sommes une famille qui fait beaucoup de choses depuis longtemps, ce n’est pas comme si nous avions soudainement commencé à faire quelque chose.

Errol a déclaré que ses trois enfants avaient voyagé à travers le monde avec lui depuis qu’ils étaient petits, et a admis qu’Elon avait “en quelque sorte vraiment dépassé la marque”. Il a ajouté qu’Elon n’était pas aussi heureux qu’il le souhaiterait car il avait l’impression d’être en retard dans ses différentes entreprises. Selon Elon, son statut actuel aurait dû être atteint il y a cinq ans.

