La photo de Sushmita Sen avec l’ex-Rohman Shawl de la fête d’anniversaire de sa fille devient virale au milieu des rumeurs de rupture avec Lalit Modi

La fille de Sushmita Sen, Renee, a célébré son 23e anniversaire le 4 septembre avec sa famille et ses amis. L’ancienne Miss Univers Sen s’est rendue sur son compte Instagram et a déposé des photos des célébrations d’anniversaire le mardi 6 septembre, et a écrit une longue note souhaitant à sa fille sa journée spéciale.

Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est le fait que l’ex-petit ami de Sushmita, Rohman Shawl, était également présent à la fête d’anniversaire et que l’actrice de Main Hoon Na peut être vue près de lui sur la photo de groupe qu’elle a publiée sur ses réseaux sociaux. La même photo est devenue virale sur les réseaux sociaux, au milieu des rumeurs de rupture avec le fondateur d’IPL, Lalit Modi.

En juillet, le magnat des affaires Modi a fait une révélation surprenante selon laquelle il sortait avec Sushmita sur ses réseaux sociaux, alors que l’actrice n’a jamais confirmé leur relation. Il a récemment retiré le nom de Sen de sa biographie Instagram, qu’il avait mise lorsqu’il avait fait l’annonce, ce qui a déclenché des rumeurs de rupture entre eux.





En plus de partager les photos amusantes de la fête d’anniversaire de Renee, Sushmita a écrit : “Le 4 septembre, mon #firstlove @reneesen47 a fêté son 23e anniversaire !! Du dîner en famille à la danse toute la nuit avec tous les super amis de Renee… la belle fille d’anniversaire a secoué tous nos mondes comme seulement ELLE le peut !!!”.

Elle a poursuivi : “Merci @ritik_bhasin & @145cafeandbar d’avoir célébré l’anniversaire de Renee avec tant d’amour et de style !!! Alisah et moi restons à jamais vôtres !!! #duggadugga”.

LIRE | Sushmita Sen assiste à la projection de Laal Singh Chaddha avec l’ex-beau Rohman Shawl, les internautes disent “oh non Lalit Modi”

Fait intéressant, Sushmita était également sortie avec Ritik Bhasin dans le passé qu’il a remercié dans son message pour la fête. L’actrice n ° 1 de Biwi avait annoncé sa rupture avec Rohman en décembre de l’année dernière après que les deux se soient fréquentés pendant plusieurs années. La liste des ex-petits amis de Sushmita comprenait également le réalisateur Vikram Bhatt et le joueur de cricket Wasim Akram, entre autres.