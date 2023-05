La photo de Shah Rukh Khan avec le réalisateur Punit Malhotra des ensembles d’un projet inconnu devient virale, les fans demandent « ce qui se passe »

Le cinéaste Punit Malhotra, le mercredi 10 mai, a posté une photo monochrome avec l’acteur Shah Rukh Khan des décors d’un projet inconnu laissant les fans s’interroger sur leur collaboration. Le réalisateur a apprécié « le charme, le charisme, l’humilité et l’amour » de King Khan alors qu’il semblait parler à l’acteur de la photo virale.

« Il y a des jours qui en valent la peine. Juste être sur le plateau avec l’homme… le charme, le charisme, l’humilité et l’amour sont incomparables ! Merci @iamsrk monsieur pour tout ce que vous faites et d’être si gracieux », Punit a légendé son clic. Il a tagué Dharma 2.0 dans son message, ce qui suggère que cela pourrait être pour une publicité à venir. Cependant, les derniers détails sont toujours attendus.

Les fans de SRK ont pris d’assaut la section des commentaires en faisant l’éloge de la superstar. L’un d’eux a écrit: « Seul Shah Rukh Khan règne », tandis qu’un autre commentaire disait: « Toujours aussi Jawan. Notre Shah Rukh Khan », faisant référence au prochain acteur de l’acteur Jawan. Il y avait plusieurs commentaires tels que « Que se passe-t-il? » et « Que se passe-t-il », posant des questions sur le projet inconnu en question.





Pour les non-initiés, Punit Malhotra a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie romantique I Hate Luv Storys avec Imran Khan et Sonam Kapoor en 2010. Après trois ans, il a de nouveau collaboré avec l’acteur pour une autre comédie romantique Gori Tere Pyaar Mein dans laquelle Kareena Kapoor Khan était l’actrice principale.

Punit a ensuite pris une pause de six ans et est revenu à la direction en 2019 avec Étudiant de l’année 2 avec Tiger Shroff, Tara Sutaria et Ananya Panday dans les rôles principaux. C’était la suite autonome de l’étudiant de l’année 2012 de Karan Johar, qui a marqué les débuts à Bollywood d’Alia Bhatt, Varun Dhawan et Sidharth Malhotra.

