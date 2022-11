La photo de Ronaldo-Messi jouant aux échecs brise Internet et inspire des mèmes hilarants

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont plus besoin d’être présentés ! Leur jeu parle de lui-même, tout comme la photo postée par le duo à la veille de la FIFA 2022 Coupe du monde. La publication Instagram des deux plus grands joueurs de football à 23 heures samedi est devenue l’une des images les plus appréciées sur la plateforme de partage de photos. Les fans n’ont pas pu garder leur calme en voyant les deux joueurs sensationnels et des rivaux connus se réunir pour un tournage publicitaire. Sur la photo emblématique, Ronaldo et Messi pourraient être aperçus posant pour une publicité Louis Vuitton tout en jouant aux échecs ensemble. La paire semblait profondément concentrée sur son prochain coup dans le jeu réfléchi qui était affiché sur l’image. Pendant ce temps, la photo a cassé Internet, et comment ! Comme tout ce qui est à la mode, les internautes ont partagé des mèmes amusants et des blagues hilarantes après que la publication IG soit devenue virale en ligne.

“La victoire est un état d’esprit”, a écrit LV à côté de la photo, montrant Ronaldo et Messi jouant aux échecs sur une valise à carreaux de Louis Vuitton. Découvrez la photo d’échecs de Ronaldo-Messi ici :

Les mèmes et les blagues de Ronaldo et Messi qui ont brisé Internet

Alors que beaucoup ont détourné l’image des footballeurs en y ajoutant des éléments humoristiques, d’autres ont déterré des images de la Coupe du monde de football 2018 en Russie où la mallette Louis Vuitton a été utilisée pour représenter le trophée de la Coupe du monde à Moscou. Les fans pensent que la mallette ressemble au coffre sur lequel Messi et Ronaldo jouent aux échecs, qui sert à représenter la bataille que tout fan de football attend !

La Coupe du monde du Qatar en cours devrait être la dernière danse pour les piliers du football et la photo a donné aux fans un bon moment pour chérir le jeu et les joueurs connus pour leurs records en tête-à-tête, leurs victoires personnelles et leurs trophées qui sont plus que juste une salve d’applaudissements ! Récemment, Ronaldo avait quelque chose de spécial à dire sur Messi dans une interview avec Piers Morgan où il a déclaré: « Un joueur incroyable est magique, top… En tant que personne, nous partageons la scène de 16 ans, imaginez, 16 ans. J’ai donc une excellente relation avec lui. Je ne suis pas un ami à lui en termes de, ce que je veux dire par ami, c’est le gars qui était avec toi dans ta maison, parlant au téléphone, non, mais c’est comme un coéquipier.”

Des images des coulisses de la séance photo LV ont également fait surface en ligne où Ronaldo et Messi pouvaient être vus posant pour la caméra et partageant leur expérience de tous les temps sur le terrain.

