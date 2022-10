La photo de Rohit Sharma avec la police d’Assam fait croire aux gens qu’il est arrêté

Ce n’est jamais une journée tranquille sur Twitter, que ce soit un dimanche ou un jour férié. Le frappeur vedette indien Rohit Sharma est devenu le centre d’attraction après que le sous-commissaire de la police d’Assam Ponjit Dowarah a publié une photo avec lui. Cela survient alors que l’Inde est sur le point d’affronter l’Afrique du Sud dans le deuxième T20I à Guwahati. Dans la légende, Ponjit Dowarah a écrit : « Bonne chance. Ek siècle ban ta hein. Cependant, aussi gentil que soit ce geste, beaucoup de gens pensaient que le frappeur avait été arrêté.

« Au début, je pensais que tu l’arrêtais, personne ne sourit sur cette photo ? Ek siècle toh banta salut hai », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Pendant un moment, j’ai pensé qu’il y avait des criminels qui ressemblaient à des

@ImRo45, Donnez au moins une photo dans le Jersey indien avec des gens portant l’uniforme #respect. Jetez un oeil à l’image:

Bonne chance. Ek siècle ban ta hein. @ImRo45 pic.twitter.com/SDsZMF1fY0 — Ponjit Dowarah (@ponjitdowarah) 1 octobre 2022

Ce n’est pas la première fois que Rohit Sharma attire l’attention des internautes. Plus tôt, il a partagé son propre article sur le jour de l’indépendance célébrant le 75e anniversaire de la nation libre. Bien que le message du joueur de cricket soit dépourvu de tout son, il a fait beaucoup de bruit sur le site de microblogging Twitter. Pour garder les choses simples et directes, ce pour quoi il est populaire lors de ses entretiens d’avant et d’après-match, Sharma, vêtu d’une tenue traditionnelle, a tenu le drapeau tricolore indien et a légendé sa photo en disant : « 75 ans d’indépendance. “

Sharma ne s’est pas non plus trompé sur les années d’indépendance et n’a pas souhaité à tort à ses fans “Happy Republic Day”, une gaffe idiote mais courante. Cependant, un utilisateur de Twitter a zoomé et a découvert que quelque chose n’allait pas. Il s’avère que l’image a été photoshopée et que les internautes l’ont eu. Les fans de cricket ont été amusés, c’est le moins qu’on puisse dire.

