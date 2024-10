La photo de rêve de Mama Bear et de ses petits remporte les Creative Photo Awards 2024

Une photo de rêve d’une mère ours blottissant ses petits sous les étoiles a remporté le prix 2024. Prix ​​​​de la photo créative. Organisé par les Siena Awards, ce concours photo récompense l’excellence en photographie artistique et créative. La belle photo a gagné Lurdes Santander le titre de Photographe créatif de l’année 2024, une réussite étonnante pour le photographe qui travaille dans le service de radiologie d’un hôpital en Espagne.

Le concours de cette année a reçu plus de 6 500 candidatures provenant de plus de 4 000 photographes de 135 pays. Des prix ont également été décernés dans sept catégoriestels que Animaux/Animaux de compagnie, Architecture, Personnes et Beaux-Arts. La photo de Santander sera affichée aux côtés des gagnants des catégories dans je Je me demande si vous pouvez, une exposition qui se tient à Sienne, en Italie.

Parmi les autres éléments remarquables, citons Anna WackerLa photo créative de l’emblématique Elbphilharmonie de Hambourg. Dans cette version créative de la photographie architecturale, le photographe transforme le toit emblématique de la salle de concert en vagues. Il convient également de noter Denisa Zbrankova Albaniovác’est Roi du Mordorqui a remporté la catégorie Animaux/Pets. Sur la photo, la photographe, également kinésithérapeute canine, joue avec le contraste élevé du noir et du blanc pour réaliser une image mémorable de son berger suisse.

Faites défiler vers le bas pour voir encore plus de gagnants du concours de cette année, puis rendez-vous sur le site officiel pour voir tous les gagnants et finalistes.

Voici les incroyables gagnants des Creative Photo Awards 2024.

Ce concours photo récompense l’excellence en photographie artistique et créative.

My Modern Met a obtenu l’autorisation de présenter des photos des Siena Awards.

Articles connexes :

Finalistes artistiques des Creative Photo Awards 2024

Incroyables gagnants des Minimialist Photography Awards 2024

Plus de 20 gagnants incroyables des Siena International Photo Awards 2024

Les superbes gagnants des International Photography Awards 2024 capturent des vues uniques de notre monde