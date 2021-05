La photo de retour de Milind Soman en short en spandex noir reçoit un commentaire effronté de sa femme Ankita Konwar! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le gourou du fitness et acteur Milind Soman a récemment pris d’assaut Internet avec sa superbe photo de jeune mannequin. Le joueur de 55 ans a été vu en train de porter un short en spandex noir sur la photo et les fans sont devenus fous à cause de son look et de son corps ciselé.

Sur la photo de 1991, Milind a été vu portant une tenue de fantaisie qui, selon lui, était un textile cachemirien et un short en spandex noir comme bas. L’acteur avait l’air aussi jeune que jamais et les fans étaient impressionnés par la façon dont il avait réussi à conserver son apparence de jeunesse jusqu’à la cinquantaine.

Jetez un œil à sa ravissante photo de retour:

Les fans ont comblé la photo avec des éloges pour le mannequin-acteur. Un fan a écrit: « Rien n’a changé la couleur de vos cheveux, ne vieillissez-vous jamais » tandis qu’un autre a commenté: « Mon ado ado ». L’épouse de Soman, Ankita Konwar, a également pris la section des commentaires pour laisser un compliment effronté à son mari en disant « Yummm ».

Milind a précédemment partagé la nouvelle de l’infection par COVID-19 le 26 mars. L’acteur a également partagé divers messages de son temps en quarantaine et le 5 avril, il a été testé négatif pour le virus.

Professionnellement, il a commencé comme mannequin, puis a fait le saut vers le théâtre. Milind a fini par travailler dans de nombreux films tels que Pachaikili Muthucharam, Paiyaa, Agni Varsha et Rules: Pyaar Ka Superhit Formula, Say Salaam India et Bheja Fry.

Actuellement, il partage ses vidéos d’entraînement sur Instagram, nous donnant des objectifs de fitness majeurs.

Il a été vu pour la dernière fois dans la série Web « Paurashpur » et avant cela dans la série Amazon Prime « Four More Shots ».

Milind s’est marié avec sa femme Ankita Konwar en avril 2018 lors d’une cérémonie à Alibaug.