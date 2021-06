La photo de retour de Himesh Reshammiya et Alka Yagnik devient virale pour CETTE raison

Voici un régal pour tous les fans de Himesh Reshammiya. Lundi 14 juin, une vieille photo de Himesh et Alka Yagnik a fait surface sur Internet et a commencé à faire son apparition sur les réseaux sociaux. Un compte Instagram qui s’appelle « rarephotoclub » a publié la photo.

La vieille photo montre la chanteuse de ‘Teraa Surroor’ portant une chemise à carreaux et un pantalon tout en posant à côté d’Alka Yagnik, enfilant une salwar kurta. La légende du message disait : » Himesh Reshammiya est de retour avec un autre morceau addictif » Suroor tera » Quel est votre verdict ? « .

Himesh et Alka ont travaillé ensemble dans de nombreux films comme ‘Hello Brother’, ‘Humraaz’, ’36 China Town’, ‘Kyaa Dil Ne Kahaa’ et ‘Aitraaz’, pour n’en nommer que quelques-uns et sont également apparus dans quelques émissions de télé-réalité comme ‘ Superstar Singer’ et ‘Sa Re Ga Ma Pa L’il Champs 2020’. Alka est également apparue à plusieurs reprises dans Indian Idol en tant que juge invité.

Himesh a récemment sorti son nouveau morceau de son nouvel album, ‘Suroor 2021’, faisant la promotion de la chanson sur ‘Indian Idol 12’. Le chanteur a été en vogue sur Twitter pendant toute une journée.

Il a également partagé la piste sur Instagram, « La chanson titre de Surroor 2021 est maintenant disponible sur la chaîne YouTube des mélodies de Himesh Reshammiya, donnez-lui tout votre amour, Jai Matadi, allons-y », lit-on dans sa légende.

Himesh juge actuellement l’émission de télé-réalité chantée « Indian Idol 12 » avec la sœur d’Anu Malik et Neha Kakkar, Sonu Kakkar, qui est tournée à Daman.