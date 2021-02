Au cours de la dernière année, le verrouillage induit par Covid-19 a fait de la plupart de nos horaires, quel que soit l’athlétisme, un sédentaire. Alors que certaines personnes cuisinaient du pain aux bananes, préparaient du café Dalgona et apprenaient de nouvelles compétences lors du verrouillage, la plupart d’entre nous ont obtenu le «verrouillage 15».

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, ne semble pas avoir sauté ses jours de gym. Une photo qui semblait avoir été prise peu de temps après que Gandhi ait sauté dans l’océan pour nager avec des pêcheurs du Kerala, est devenue virale. Sur la photo, le contour des abdos pouvait être légèrement vu à travers sa chemise.

Le faible contour était suffisant pour que plusieurs personnalités éminentes fassent l’éloge sur Twitter et lui demandent des conseils de remise en forme. En langage Gen-Z, cela s’appelle «soif».

Vijender Singh, qui a remporté des médailles de bronze et d’argent pour la boxe aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth, faisait partie de ceux qui partageaient l’image. Il a tweeté l’image de Rahul en ajoutant: «Les abdos d’un boxeur… Les jeunes les plus audacieux et le leader du peuple Bravo…»

Mercredi, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, s’est entretenu avec les pêcheurs de la plage de Thangassery, dans le district. Gandhi, qui faisait le tour de l’État depuis deux jours, s’est également aventuré en mer avec les pêcheurs dans leur bateau.

Une vidéo publiée jeudi sur son Instagram le montrait en train de sauter dans la mer avec un autre pêcheur local.

«Chaque matin, les pêcheurs de notre nation travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de millions d’Indiens. Le travail qu’ils font est difficile et laborieux mais incroyablement gratifiant. Ce fut un honneur et un privilège de passer du temps avec eux et de faire l’expérience d’un fragment du travail acharné qu’ils ont accompli », a-t-il ajouté.

Après avoir commencé son voyage depuis la plage de Vadi à 4h30 du matin, il a passé près d’une heure avec eux avant d’atteindre le lieu de l’interaction. Il a également jeté le filet et s’est lancé dans la pêche avec eux. Vêtu d’un t-shirt bleu et d’un pantalon kaki, le chef du Congrès a pu être vu agitant les mains aux spectateurs depuis le bateau tout en remontant vers les rives.

Le secrétaire général de l’AICC KC Venugopal et le député de TN Prathapan, également président du Congrès national des pêcheurs, l’ont également accompagné pendant son voyage en mer.

Au cours de l’interaction, Gandhi a déclaré qu’il avait toujours voulu faire l’expérience de la vie des pêcheurs. «Tôt ce matin, je suis parti en mer avec mes frères. A partir du moment où le bateau est allé et est revenu, ils ont pris tout le risque… tout leur travail. Ils ont cherché la mer, ont acheté le filet et quelqu’un d’autre en a profité », a déclaré Gandhi.

«Nous avons essayé de pêcher mais n’en avons obtenu qu’un. Même avec cet investissement, le filet est revenu vide. C’était mon expérience », a-t-il ajouté. Gandhi a en outre déclaré qu’il s’efforcerait d’avoir un ministère séparé pour la pêche au Cent «Pour que les problèmes de la communauté de pêcheurs puissent être défendus et protégés», a-t-il déclaré, ajoutant que les dirigeants de l’UDF dans l’État auraient bientôt des discussions avec les pêcheurs pour se préparer. un manifeste distinct pour eux pendant les scrutins imminents de l’Assemblée. Prenant une fouille au gouvernement LDF apparemment sur la controverse en cours liée au prétendu contrat de pêche en haute mer, le chef du Congrès a dit qu’il aimerait voir ce qu’ils allaient faire avec les chalutiers.

L’interaction de Gandhi avec les pêcheurs revêt une importance car l’UDF, dirigée par le Congrès, a soulevé des allégations contre le gouvernement de gauche de l’État au sujet d’un prétendu contrat de pêche en haute mer avec une société basée aux États-Unis. À la suite de la controverse, le ministre en chef Pinarayi Vijayan avait ordonné aux responsables concernés d’annuler le protocole d’accord entre l’EMCC, la société basée aux États-Unis et la Kerala State Inland Navigation Corporation (KSINC), une entreprise du secteur public et d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles il était signé.