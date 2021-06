La photo de plage sensuelle de Kiara Advani du photographe de mode Dabboo Ratnani casse Internet

Des images du shoot du chapeau de Kiara Advani pour le calendrier de Dabboo Ratnani ont été dévoilées mercredi par le photographe, qui a révélé des clichés de la ravissante beauté sur fond de plage.

Posant au milieu du sable, Kiara a l’air séduisante alors qu’elle regarde dans l’objectif de la caméra et prend la pose pour le clic. Des cheveux coiffés de vagues de plage et de multiples anneaux sur ses mains sont ce qui semble compléter le look de Kiara pour le tournage. Il s’agit de sa troisième photo de calendrier pour Dabboo Ratnani. La précédente séance photo de l’acteur pour le calendrier de Dabboo l’année dernière avait créé un tollé.

Le photographe de mode a révélé les clichés sur Instagram avant le lancement en disant que les fans ont versé leurs demandes et ont le plus demandé la photo de Kiara. Kiara a également considéré la photo de cette année comme sa préférée parmi les trois.

Regardez la photo ici :

L’acteur de ‘Kabir Singh’ a fait ses débuts dans le calendrier de Dabboo Ratnani en 2019, vêtue d’une veste en jean bleu ornée.

L’année dernière, la photo de Kiara pour le calendrier de Daboo a fait la une des journaux enflammant Internet pour avoir posé avec juste une feuille. C’est la troisième fois de suite que Kiara tire pour le calendrier.

Après avoir récemment passé sept ans à Bollywood, Kiara Advani se prépare pour la sortie de ‘Shershaah’, post que l’actrice sera vu dans ‘Bhool Bhulaiyaa 2’, ‘Jug Jugg Jeeyo’ et Shashank Khaitan’s sans titre entre autres.

(Avec les entrées de l’ANI)