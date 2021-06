New Delhi: la chanteuse populaire de Bollywood Shreya Ghoshal s’est rendue sur Instagram et a laissé tomber une photo de la sienne depuis ses jours de grossesse. La chanteuse de renom a partagé son souvenir de grossesse et a pu être vue en train de profiter de son temps à la piscine.

Shreya Ghoshal a écrit dans la légende : Un moment heureux. C’était en février quand je flottais dans cette piscine et Devyaan flottait en moi

Plus tôt en mars, le chanteur Shreya Ghoshal et son mari Shiladitya Mukhopadhyaya ont annoncé l’arrivée de leur premier bébé avec une adorable photo. Le couple a utilisé ses réseaux sociaux respectifs et a partagé la nouvelle avec les fans.

Ils ont ensuite partagé la première photo de leur fils Devyaan Mukhopadhyaya sur les réseaux sociaux et les fans ont comblé tout leur amour et leurs meilleurs vœux.

Shreya Ghoshal s’est mariée à son amie d’enfance Shiladitya Mukhopadhyaya lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle bengali le 5 février 2015.

L’illustre carrière de la chanteuse comprend quatre prestigieux National Film Awards pour la meilleure lecture féminine. Elle a également remporté plusieurs Filmfare Awards à Bollywood et dans le sud.

Pendant la pandémie de coronavirus COVID-19, Shreya Ghoshal a également sorti une nouvelle chanson, Angana Morey.