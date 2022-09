La photo de Phillip Schofield disparaît mystérieusement des médias sociaux de We Buy Any Car après un contrecoup de “saut de file d’attente”

La photo souriante de PHILLIP Schofield avait été remplacée sur les pages de médias sociaux de We Buy Any Car.

Une photo de la star de This Morning – qui dirige la marque depuis 2019 – a été remplacée par une image de famille heureuse.

Les comptes Twitter et Facebook ont ​​​​été changés pour montrer une famille heureuse

La grande image en haut de ses pages Facebook et Twitter montrait autrefois Phillip en train de rire avec une dame devant un bureau de We Buy Any Car.

Cependant, il a été échangé hier pour montrer une maman et un papa avec des enfants à côté du logo de l’entreprise.

Les photos de Phillip, 60 ans, apparaissent toujours plus bas dans le flux.

Le vétéran de la télé et sa co-animatrice de This Morning, Holly Willoughby, ont subi un contrecoup après avoir été accusés d’avoir sauté la file d’attente pour voir le cercueil de la reine.

Des publicités simulées pour “We Jump Any Queue” ont circulé à la suite de la dispute.

Le Sun a contacté aujourd’hui les représentants de We Buy Any Car, qui n’ont pas répondu.

L’image publique de l’entreprise bien connue s’est fortement construite autour de la star de This Morning, Phillip, ces dernières années.

Une page de son site Web se lit comme suit : « Chez webuyanycar, nous vivons selon une règle simple : soyez davantage comme Phillip Schofield.

“L’homme, le mythe, la légende – Phil est l’homme le plus aimé du Royaume-Uni, sinon du monde … officieusement … et c’est là que nous avons réalisé. Le Schofinator est véritablement notre animal spirituel.

This Morning et ses hôtes ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient rien fait de mal depuis qu’ils ont été repérés à Westminster Hall vendredi dernier.





Dans un film préenregistré diffusé lors de l’émission de mardi, Holly a déclaré: «Comme des centaines de diffuseurs et de journalistes accrédités, nous avons reçu l’autorisation officielle d’accéder à la salle.

“C’était strictement dans le but de rendre compte de l’événement pour des millions de personnes au Royaume-Uni qui n’ont pas pu visiter Westminster Hall en personne.

«Les règles étaient que nous serions rapidement escortés sur les bords jusqu’à une plate-forme à l’arrière.

“En revanche, ceux qui rendaient hommage marchaient le long d’une zone recouverte de moquette à côté du cercueil et avaient le temps de faire une pause.

«Aucun des diffuseurs et des journalistes présents n’a pris la place de qui que ce soit dans la file d’attente et personne n’a dépassé la reine. Nous avons bien sûr respecté ces règles.

“Cependant, nous réalisons que cela a pu ressembler à autre chose, et comprenons donc tout à fait la réaction. S’il vous plaît, sachez que nous ne sauterions jamais une file d’attente.”

